Carlos Alcaraz ha puesto punto y final a su andadura en el Masters 1000 de Paris-Bercy ante el danés Rune en cuartos de final. El murciano ha perdido el primer set 6-3 y se ha retirado en el tie break del segundo.

El número uno del mundo ha explicado después del partido la dolencia que sufría: “He preferido retirarme y cuidarme. No he podido servir bien y cuando giraba el cuerpo me molestaba en la zona abdominal al hacer algunos movimientos. Para jugar de esta forma, es mejor dejarlo. Es la segunda vez que me retiro e intento evitarlo siempre, pero no quería que fuera a peor”

Alcaraz ha aclarado que no iba a forzar en este partido y arriesgarse a tener una lesión más grave: "Me juego mucho. Si hubiera seguido hubiera tenido que parar por algo más grave, y la salud es lo primero”.

Peligra su presencia en la Copa de Maestros

En poco más de una semana empieza la Copa Masters en Turín y la participación del tenista murciano está condicionada a las pruebas médicas que se le hagan: "No sé si llegaré a la Copa de Maestros. Tengo que ir a casa, hacerme pruebas y ver la magnitud del problema”, ha comentado Alcaraz.