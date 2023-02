Carlos Alcaraz quiere volver a disfrutar con el tenis después de un inicio de 2023 decepcionante por los problemas físicos. El tenista murciano afronta una temporada importante para él y su victoria en Argentina supone una buena inyección de moral.

El murciano derrotó en dos sets a Cameron Norrie en el ATP250 de Buenos Aires. Una victoria tras la que Alcaraz se mostró satisfecho: "Probablemente he hecho mi mejor tenis, me he sentido muy cómodo en esta final. Sabía que iba a ser realmente difícil, por lo que empecé muy concentrado. Este es el nivel con el que se tienen que jugar las finales".

Asimismo el joven jugador no tuvo reparos en confesar que lo ha pasado mal en las últimas semanas debido a los contratiempos físicos: "Es especial. Durante esos cuatro meses lo pasé mal y no hice las cosas correctas fuera de la pista, y me sentía un poco culpable tras la lesión. Luchar contra esto no es fácil. Venir aquí, mi primer torneo después de cuatro meses, y ganar el primer torneo desde el US Open es muy especial para mí, sí".