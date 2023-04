Todavía habrá que esperar unas semanas más para ver el regreso de Rafa Nadal. El tenista continúa recuperándose de una lesión y ha confirmado que se perderá uno de los torneos "más importantes" de toda su carrera.

El manacorí está alejado de las pistas desde enero por una lesión en el psoas ilíaco y se prepara para la temporada de tierra, sin embargo, ha anunciado no estar listo para ese primer torneo en Montecarlo. Nadal, ganador en once ocasiones del Masters 1000 de Montecarlo, seguirá preparándose para estar al cien por cien de cara a su gran objetivo del 2023: levantar una nueva corona en Roland Garros.

Este es el mensaje de Rafa Nadal

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto"