Bernabé Zapata, número 41 del mundo y uno de los tenistas españoles que más ha progresado en el ránking ATP en el último año, ha decidido cambiar de aires y este viernes ha anunciado su ruptura con Carlos Navarro, el que ha sido su entrenador durante los últimos doce años, es decir, desde que tenía 13. El valenciano, de 25 años y que ha sido eliminado esta semana en el Barcelona Open por Roberto Bautista, lo ha anunciado este viernes en sus redes sociales mediante un comunicado:

“Quería comunicaros que termina una preciosa etapa con el que ha sido mi entrenador durante los últimos 12 años, Carlos Navarro. La persona que me formó, me acompañó, me entrenó, confió y se sacrificó por mí. Me tendió su mano en una etapa complicada y me ha llevado a ser el jugador que soy a día de hoy. Nos hemos dado todo y más, pero es el momento de cerrar nuestra etapa profesional y seguir vinculados de manera personal, que es lo más importante para nosotros. Gracias por todos estos años, por tu dedicación, compromiso, cariño y por apostar por mí siempre”.

Bernabé Zapata ha recibido además esta semana el Premio al Mérito Deportivo de València de 2022, y esta temporada ha destacado en la gira americana, con semifinales en Buenos Aires, en la que perdió con Carlos Alcaraz, y en Río de Janeiro, donde cayó contra Cameron Norrie. Solo fue frenado por los campeones de ambos torneos. Y por vez primera se ha metido en el Top-50 de la ATP.