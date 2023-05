Del 28 de mayo al 11 de junio se celebra Roland Garros, el clásico Grand Slam parisino y torneo cumbre de la temporada de tierra batida. Es el gran objetivo de Rafa Nadal, que ha focalizado toda su preparación y su lucha contrarreloj para recuperarse de sus lesiones para regresar a París y conquistar un año más su torneo fetiche. Pero las últimas imágenes del manacorí no invitan al optimismo.

Un preocupante vídeo

En un vídeo grabado sin que Nadal se dé cuenta, se le ve durante un entrenamiento en el que tiene que parar aquejado de molestias físicas. Las sensaciones son malas y todo hace prever que la participación de Nadal en Roland Garros podría peligrar seriamente. El mallorquín se agacha, se apoya en sus rodillas ante la preocupada mirada de sus acompañantes.

60-70% sure no Nadal at RG 😞 pic.twitter.com/XTlemQ9xiN — Vansh (@vanshv2k) 11 de mayo de 2023

Una larga lesión

El exnúmero 1 del mundo arrastra una lesión en el psoas que le ha llevado a renunciar sucesivamente a los últimos torneos, entre ellos el Trofeo Conde de Godó, el Mutua Madrid Open y el Masters 1000 de Roma. Hace unos días anunciaba él mismo en sus redes sociales su baja en el último Masters 1000 de tierra batida: "Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos".

Tras el vídeo hecho público este viernes 12 de mayo, Nadal no se ha pronunciado pero todo indica que su recuperación aún está lejos de ser una realidad.

Nadal, con 22 Grand Slam, el más laureado de la historia, aspira en París a conquistar su 14º Roland Garros.