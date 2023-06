¿Se ha consolidado el BBVA Open Internacional de Valencia en el Circuito WTA?

Sin duda, el objetivo del torneo era llegar a la categoría de WTA 125. Siempre hemos dicho que queremos ir con pasos firmes, pero consolidados y el año pasado dimos ese salto y fue un éxito. La gente lo aceptó y lo recibió muy bien y este año lo volvemos a repetir con el objetivo de hacerlo muchos años más.

"Este año tendremos el mejor cartel de la historia del torneo. Es posible que lleguemos a las 12 jugadoras entre las Top 100 del mundo, lo que es un éxito para el torneo"

¿Qué significa para la Comunitat Valenciana y para el tenis español disponer de un torneo de este nivel?

Al final es un hecho histórico, no había habido ningún torneo de esta categoría en la Comunitat Valenciana, es el primero de la historia. Para la Comunitat Valenciana es un paso adelante y una progresión para el deporte femenino. De cara a las jugadoras, el poder tener un torneo de estas características en casa supone un apoyo muy grande, su gente puede acercarse a apoyarlas y a animarlas. Además, se reparten muchos puntos para el circuito profesional y a nivel económico es una ayuda importante.

En España hay grandes torneos masculinos como el Mutua Madrid Open y el Godó. ¿Qué hace falta para que el tenis femenino dé otro salto de calidad? ¿Puede convertirse el BBVA Open en un abanderado en esa dirección?

Sobre todo es que tanto patrocinadores como promotores e instituciones se animen a apoyar este tipo de eventos. Se ha demostrado que es un éxito enorme y considero que el BBVA Open Internacional de Valencia ha sido un impulsor en España. Cuando nosotros impulsamos este proyecto no había eventos de esta categoría y en España a día de hoy hay torneos que siguen nuestra estela y somos un ejemplo para ellos.

El mejor cartel de la historia

¿Qué cartel veremos este año? Ya han confirmado varias top 100. ¿Está contenta con la respuesta?

Este año tendremos el mejor cartel de la historia del torneo. Como dices, se han confirmado bastantes Top 100, también tenemos a una Top 50, probablemente a una segunda. Y es posible que lleguemos a las 12 jugadoras entre las Top 100 del mundo, lo que es un éxito para el torneo. A nivel de cartel de españolas también estamos muy contentos. Contaremos con la participación de Sara Sorribes, que va a jugar en casa por primera vez y nos hace mucha ilusión. Leyre Romero también estará, jugadora local que el año pasado hizo un grandísimo torneo así como Aliona Bolsova, que llegó a segunda ronda de Roland Garros después de haber superado la fase previa.

"El año pasado Sara Sorribes no pudo estar por lesión, este año sí que va a estar presente porque va a recibir un Wild Card de la organización. Sara representa todos los valores que tenemos en el torneo"

La castellonense Sara Sorribes es uno de los grandes reclamos del torneo. ¿Qué espera de ella y qué significa para el BBVA Open contar con la jugadora valenciana más destacada del momento?

La presencia de Sara nos hizo muchísima ilusión. Uno de los motivos por lo que hicimos este torneo es para que las jugadoras valencianas pudiesen jugar en casa. El año pasado Sara no pudo estar por lesión, este año sí que va a estar presente porque va a recibir un Wild Card de la organización. Sara representa todos los valores que tenemos en el torneo. Creo que el aficionado del tenis valenciano va a poder disfrutar de una de las mejores jugadoras del mundo jugando en casa, va a poder verla en directo y creo que eso no tiene precio. Ojalá que, como a todas las españolas, le vaya superbien el torneo.

¿Repetirán otras jugadoras valencianas como Leyre Romero o Ángela Fita?

Buscamos que el mayor número de jugadoras españolas puedan participar en el torneo. Un ejemplo es Charo Esquivá, una futura promesa del tenis de la Comunitat Valenciana que va a poder disfrutar la fase previa con tan solo 15 años. Es una jugadora que está entre las 30 primeras del mundo junior, está demostrando un grandísimo nivel y la vamos a poder ver en las pistas del BBVA Open Internacional de Valencia.

¿El BBVA Open es más que un torneo, ¿Qué actividades paralelas se celebrarán?

Tenemos un organigrama que se desarrolla durante toda la semana de torneo y cada uno de los días está destinado a las actividades paralelas que realizamos. Va desde el domingo 11, en el que hacemos un Clínic multitudinario, donde se puede pelotear con las tenistas, destinado a todos los niños y niñas de los clubes de la Comunitat Valenciana. También tenemos los días de los colegios, lunes, martes y miércoles. Durante estos días vienen colegios de toda la Comunitat Valenciana, vienen más de 400 niños y niñas por día para disfrutar de un día de tenis. Uno de estos días organizamos una exhibición de Blind Tennis, una activación donde personas con visibilidad reducida o ciegas practican tenis, es muy impactante y es abierta a todos los asistentes. El jueves es el día de la mujer, en la que organizamos una charla de mujeres referentes de la Comunitat Valenciana. El viernes está destinado a la sostenibilidad, donde presentamos los números del torneo. Somos un torneo muy concienciado con el medio ambiente, y no solo calculamos la huella de carbono, sino que trabajamos para que el torneo sea neutro en carbono. El sábado es el día de los patrocinadores, en el cual juntamos a todos nuestros sponsors para que se conozcan y compartan un día en el evento. A ellos les agradezco y estaré siempre muy agradecida de que apoyen el WTA. Durante los días del torneo, en paralelo, se celebra el Sub-14. Este año lo hemos organizado con las mejores jugadoras de la Comunitat Valenciana y de esta manera ellas también pueden disfrutar del torneo WTA.

Escenario céntrico y espectacular

De nuevo repite escenario en el Sporting Club de Tenis ¿satisfecha con esa colaboración? ¿Qué montaje especial se hará en el club para acoger el torneo?

En el Sporting estamos muy contentos. Es una instalación espectacular que está en el centro de València. Para mi era superimportante que el torneo estuviese en la ciudad de València. La relación es buenísima. Al final la unión de una instalación moderna y totalmente renovada, en el centro y con el montaje que hacemos como torneo, hace que destaque. El punto fuerte del evento es la Pista Central, que tiene un aforo de 950 personas y esta queda muy integrada con la Casa Club y es espectacular. La instalación nos la ceden por completo, obviamente convivimos con los socios para que las jugadoras tengan las mejores facilidades. Los vestuarios, el gimnasio, la terraza de 350 metros cuadrados, etc. Muchas de las jugadoras se sorprendieron y nos felicitaron. Estamos muy contentos de colaborar con ellos.

Este año también cuentan con Tennium en la organización. ¿Da tranquilidad trabajar con una empresa que desarrolla torneos de la talla del Godó o la Copa Davis?

La unión con Tennium sucedió hace 3 años. Iniciamos este proyecto organizando un ITF de 80.000 dólares, el año pasado hicimos el primer WTA125 y este año es el tercer año trabajando juntos. Estoy muy contenta de que nuestros caminos se uniesen y seamos copromotores y copropietarios de este evento porque como dices, el hecho de que Tennium esté detrás de la organización de torneos de estas características me da muchísima tranquilidad. Tienen mucha experiencia, no solo con el Godó sino también con el ATP de Amberes, con todos los torneos que tienen en Latinoamérica, ahora van a organizar la Copa Davis de València y Málaga. Es una empresa que está creciendo con los años a pasos agigantados y está demostrando que tiene una capacidad y un nivel estructural muy muy bueno. Es una de las decisiones más importantes que he tomado de cara a la progresión y el crecimiento del evento y creo que nuestra unión ha sido un acierto muy grande.

Han optado por precios populares. ¿Qué le diría a la afición que aún no se ha decidido a comprar sus entradas?

Somos muy conscientes de que queremos que cualquier persona de València pueda venir a disfrutar del tenis femenino en directo del mejor nivel. Este año vamos a tener un cartel espectacular, dos jugadoras entre las 50 del mundo, 10 jugadoras entre las 100 primeras. Es un cartel de primerísimo nivel y queremos que todo el mundo pueda venir a disfrutar de un buen tenis en familia, con amigos, etc. Queremos que puedan disfrutar de una experiencia que les haga querer volver. Entonces, el objetivo de estos precios es que todo el mundo tenga posibilidad y acceso a ver un deporte profesional en directo y que disfruten de una bonita experiencia.

Desde que nació el BBVA Open han pasado por él jugadoras que luego han despuntado en el circuito WTA. ¿Veremos este año también a jóvenes talentos que pronto estarán en los grandes torneos internacionales?

Es el ADN del torneo, cuando nació este proyecto el objetivo era que fuese un trampolín para las jugadoras, para que en un futuro las viéramos en las finales de grandes torneos. Hemos tenido el caso de Trevisan (campeona del 2021), Qinwen Zheng (campeona del 2022), Masarova, Bolsova y Leyre Romero. El objetivo es que pasen por el BBVA Open Internacional de Valencia. Es un torneo que da muchos puntos y les ayuda a desarrollarse como tenistas. Queremos que el día de mañana sean jugadoras que estén entre las 10 primeras del mundo. Ese es el objetivo real del torneo y también, obviamente, apoyar a las tenistas españolas y valencianas.

Torneo sostenible

El BBVA Open Internacional de Valencia se ha convertido en una de las referencias del circuito WTA por su cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo valoran este aspecto?

Buscamos ser un referente para otros eventos deportivos, somos muy conscientes que es importante cuidar el planeta. Somos el único evento femenino en el mundo que no solo calcula la huella de carbono sino que la compensa, lo que nos hace ser un evento neutro en carbono. Estamos muy concienciados con el planeta.

¿Qué acciones se van a llevar a cabo para cuidar el medioambiente?

En el BBVA Open Internacional de Valencia reciclamos las pelotas usadas, trabajamos lo mínimo que podemos con botellas de plástico y fomentamos el reciclaje, también reciclamos los cordajes de las raquetas. Los coches que utilizamos son híbridos y eléctricos, así reducimos emisiones de CO2 y animamos a la gente que venga en transporte público y no imprima su entrada sino que usen la entrada electrónica así reducimos el gasto de papel. Y nuestros trofeos son sostenibles porque están hechos de material reciclado.

El BBVA Open es un torneo femenino dirigido por usted, una mujer. ¿El equipo que le acompaña es también mayoritariamente femenino?

Así es. Yo soy la directora del torneo, pero hay un porcentaje muy elevado de representación femenina, un 60% del cómputo general del equipo del BBVA Open Internacional de Valencia son mujeres. Tennium es una empresa que tiene mucha representación femenina y estamos muy contentos de que exista este porcentaje tan elevado.

¿Cómo compagina su cargo de capitana española de la Billie Jean King Cup y el de directora del BBVA Open?

Lo compagino como puedo. La realidad es que hay momentos en los que tengo más carga de trabajo con la Billie Jean King Cup, entonces le dedico más tiempo y estoy más centrada. Hago un seguimiento todo el año, de todas las jugadoras. Pero sí que es cierto que viajo a los torneos previos a las eliminatorias y nos clasificamos ahora en abril y hasta noviembre no volvemos a competir, entonces ahora lo voy compaginando. Ahora que se acercan las fechas del torneo estoy muchísimo más centrada en el WTA. Pero la realidad es que Roland Garros se está jugando en estos momentos y obviamente estoy siguiendo muy de cerca a todas las españolas, que lo han hecho y lo están haciendo bien. Pero bueno, hay tiempo para todo aunque hay momentos en los que pues te centras más en unas cosas y en otros momentos en otras.