Yo me retiré como tenista profesional a finales de 2019 y siempre me había planteado que en el momento que me retirase me volvería a mi tierra. Por circunstancias de la vida seguí en Barcelona hasta septiembre de 2021 que me vine a Yecla. Empecé a frecuentar el club donde me formé y un día hablando con el presidente, le comenté que estaría bien hacer un ITS aquí, a nivel de la Región de Murcia que no había ningún torneo internacional femenino. Comentamos varias veces el tema hasta que nos lo tomamos en serio y empezamos a preguntar a la federación fechas disponibles para el torneo. Poco a poco nos fuimos embarcando hasta que lo hemos conseguido.

Bueno, y encima en tu propia ciudad, ¿qué ha significado para ti?

Es bastante importante porque hasta ahora yo había jugado como profesional, había estado en alguna escuela como entrenadora, pero la labor de directora no la había ejercido y el hecho de dirigirlo en mi club de toda la vida… Es cierto que hay muchísimo trabajo detrás, porque yo siempre lo he vivido desde el otro lado, iba como jugadora a los torneos, me lo encontraba todo montado, jugaba y ya está, pero cuando tienes que estar en el otro lado, organizando y coordinando todos los servicios y áreas distintas, te das cuenta de la complejidad.

Habéis tenido jugadoras de 14 nacionalidades distintas, entre ellas españolas…

Nosotros no tenemos muchos hoteles aquí, las hemos tenido que ir dividiendo en hoteles y yo me he encargado de coordinarlo todo. El aeropuerto más cercano es el de Alicante, íbamos coordinando el transporte si llegaban a la vez para que les saliera un poco más económico. La ventaja que he tenido es que como he sido jugadora, sé las necesidades que tienen las jugadoras y que los torneos deberían brindar para facilitar en la medida de lo posible que estén bien. También hemos ofrecido un servicio que es muy común en Estados Unidos y Sudamérica, pero en España no. Consiste en que diferentes familias acogen a jugadoras en su casa, de tal forma que es un privilegio para la familia tener a una jugadora en casa y para la jugadora es un ahorro importante, porque el hecho de tener que viajar cada semana fuera de casa supone un esfuerzo económico. Ha funcionado muy bien y el feedback de las jugadoras ha sido súper bueno, hemos tenido a 5 jugadoras en casas de diferentes familias y han acabado muy contentas, tanto las familias como las jugadoras.

¿Te hubiera gustado haber jugado este torneo en Yecla?

Me hubiera encantado, pero hace unos años en España apenas teníamos torneos. Ahora la Federación Española de Tenis está haciendo un gran trabajo y tenemos torneos casi todas las semanas. Eso facilita que en el futuro tengamos más jugadoras.

¿Quiénes os han apoyado y han impulsado este torneo?

Lo más importante es el presupuesto y la financiación, nos ha acabado apoyando el Ayuntamiento de Yecla, que ha sido coorganizador del torneo, a nivel de la Comunidad Autónoma, la consejería de deporte y turismo Costa Cálida, la Federación de Tenis de la Región de Murcia, la Federación Española de Tenis y hemos buscado otros patrocinadores y colaboradores.

¿Cómo ha sido la preparación del torneo?

Cuando ya cerramos una fecha, creamos una comisión del torneo entre varios socios, presidentes y el presidente del club. El hecho de haber tenido un equipo detrás, que cada uno se ocupará de un área diferente, ha facilitado la organización, pero llevamos un año trabajando en esto. Hasta que no se va acercando la fecha no hemos cerrado muchas cosas, pero el tema de patrocinadores lo llevamos moviendo bastante tiempo.

Además del torneo de tenis, habéis organizado 2 mesas redondas…

Sí, en dos ubicaciones de dos patrocinadores diferentes hemos hecho dos mesas redondas relacionadas con la mujer, una de ellas de ‘Mujer y deporte’ y otra de ‘Mujer y empresa’. Este tipo de jornadas es importante tenerlas en el calendario del torneo.

¿Habrá próxima edición del torneo en Yecla?

La verdad que todavía estamos cerrando esta, el torneo terminó el pasado domingo, pero estamos acabando de completar pagos y cerrar cosas con empresas. Pero la idea es continuar, lo más importante es consolidarlo y en el momento que podamos, crecer. Y ya nos han contactado un par de empresas diciendo que quieren colaborar porque dicen que en Yecla hacía mucho tiempo que no se vivía este ambiente de deporte.

¿Cómo ha cambiado la situación del tenis femenino, si lo comparamos con hace unos años cuando eras jugadora profesional?

Creo que hemos evolucionado, pero todavía nos queda mucho por hacer, aunque vamos en buena línea. Es cierto que hace unos años el tenis femenino apenas se televisaba y ahora se le está dando más promoción. También ayuda que haya jugadoras como Garbiñe Muguruza y Paula Badosa que están arriba en el ranking. El hecho de que el tenis femenino se televise, provoca que muchas niñas tengan más referentes y eso contribuye a que se desarrolle más y haya más futuras tenistas.

¿Qué te parece el papel que juega Iberdrola en el apoyo al deporte femenino?

Creo que iniciativas como la de Iberdrola son súper importantes para que se visibilice un poco más a la mujer. Tenemos el mismo derecho que los hombres a estar presentes en los medios y que se nos vea.