La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha presentado este jueves La Pirámide RFET by MAPFRE, la mayor estructura de torneos del mundo que incluye 2.300 competiciones oficiales y 220 eventos internacionales, desde categorías juveniles y veteranos, hasta profesionales.

La sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid ha acogido este jueves la presentación en el que ha sido el primer acto oficial de su nuevo presidente Víctor Francos. Junto a él han estado el presidente de la RFET, Miguel Díaz, y el capitán de Copa Davis, David Ferrer.

En el acto celebrado en la pista de tenis del CAR, les han acompañado los excampeones españoles Álex Corretja y Virginia Ruano, además de la joven promesa Martín Landaluce y el director deportivo de la RFET Javier Soler entre otras autoridades.

Una inversión de casi millón y medio de euros

La construcción de esta impresionante red de competición se ha cimentado en una inversión económica que ha pasado de los 40 mil euros de 2016, al casi millón y medio (1.230.000€) de este año 2023 en aportaciones directas a los torneos.

Un esfuerzo que ha sido posible gracias a la aportación del CSD y al apoyo de MAPFRE como patrocinador principal del tenis español, además del esfuerzo del conjunto de organizadores de torneos, clubes y federaciones territoriales.

La Pirámide RFET by MAPFRE en cifras 150 Tenistas con ranking mundial. 220 Torneos internacionales en 2023. Un millar de árbitros de tenis. Más de 1.300 clubes afiliados. 2.300 Competiciones oficiales al año. Más de 10 mil entrenadores titulados. Más de 15 mil pistas de tenis. 85.000 Jugadores con licencia. 193.000 Partidos oficiales al año. Más de 3 millones de practicantes.

Competir en casa significa un ahorro económico para los jóvenes y la posibilidad de disfrutar de invitaciones a los torneos, como explica el presidente de la RFET, Miguel Díaz: “Ayudar a nuestros tenistas en una red de torneos en la que no hace falta salir de aquí y en la que poder sumar sus puntos es la mejor ayuda que se le puede dar a un jugador para su desarrollo profesional”.

Apoyo del CSD

En su primera comparecencia pública, el nuevo presidente del CSD, Víctor Francos, ha subrayado que: “Es una iniciativa no solo para felicitarnos, sino también para copiar en otros deportes. La Pirámide y su estructura permitirá, no solamente el desarrollo y crecimiento deportivo del jugador, sino que también el personal”.

David Ferrer, capitán español de Copa Davis, ha explicado la importancia que tiene el poder construir una carrera profesional en casa: “En mi época era muy complicado por motivos económicos y al final sobrevivían unos cuantos dentro del mundo del tenis. Con esta ayuda, estos torneos y las escuelas que tenemos… es como una beca más para todos nuestros jugadores”.

Uno de los jugadores que se benefician de esta importante estructura de torneos es Martín Landaluce, campeón júnior del US Open del pasado año y ex Nº 1 mundial: “Los torneos internacionales que he jugado aquí me han dado la posibilidad de no tener que hacer ningún esfuerzo económico, pero también me han ayudado a saber mi nivel real y ser consciente de ello. Así he podido dar el salto a las siguientes categorías con más confianza y facilidad.”

Torneos en España 2023

Tenis

3 ATP Tour

4 WTA Tour

15 ATP Challenger

41 ITF World Tennis Tour Masculinos

42 ITF World Tennis Tour Femeninos

25 ITF World Tennis Tour Juniors

28 Tennis Europe Junior Tour (Sub’12 a Sub’16)

8 Circuitos Nacionales Juveniles

62 ITF Masters World Tennis Tour (Veteranos/as)

+ 2.000 Torneos nacionales y territoriales

Tenis en Silla

7 ITF Wheelchair Tennis

13 Torneos Liga MAPFRE de Tenis en Silla

Tenis Playa

1 ITF Beach Tennis Tour Sand Series

6 ITF Beach Tennis Tour

2 ITF Beach Tennis Tour Juniors

16 Torneos Liga MAPFRE de Tenis Playa