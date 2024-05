Giner, Hilari i Héctor, a la final del Trofeu Villarreal CF després d’un intensa batalla

El Trofeu Villarreal CF va començar al trinquet Salvador Sagols amb una partida de les que fan afició. Després d’un magnífic espectacle en un enfrontament llarg i molt igualat,Giner, Hilari i Héctor es varen imposar 60-45 davant Francés, Javi i Monrabal. Certificaven així la classificació per a la gran final davant una admirada afició de la Plana, que va disfrutar de valent amb el magnífic estat de forma de Giner, guanyador de la passada Lliga CaixaBank i finalista de la recentment finalitzada Copa Diputació d’Alacant

Semifinalistes Trofeu Villarreal CF. / FEDPIVAL

. Després d’un magnífic espectacle en un enfrontament llarg i molt igualat, Giner, Hilari i Héctor es varen imposar 60-45 davant Francés, Javi i Monrabal. / FEDPIVAL

L'afició de la Plana va disfrutar de valent amb el magnífic estat de forma de Giner, guanyador de la passada Lliga CaixaBank i finalista de la recentment finalitzada Copa Diputació d’Alacant. / FEDPIVAL

Francés. / FEDPIVAL

Segona semifinal

La segona semifinal del torneig es disputarà divendres que ve, 10 de maig, a les 18:30 hores. S’enfrontaran pel lloc vacant en la final del dia 17 José Salvador i Nacho, única parella de la competició, a Marc, Conillet i Carlos.

Categoria Pro2

En la primera partida de la vesprada, corresponent al torneig de categoria Pro2, Pablo i Bueno, amb ferida de Castell, es varen imposar 60-45 davant Alejandro, Muedra i Óscar en una partida molt igualada amb incident final.

Pablo, l’escaleter de Borriol, no va poder fer el dau en l’últim joc per problemes en el braç dret, i va ocupar el seu lloc Bueno. L’equip pràcticament no va acusar el canvi i es va emportar eixe parcial i la victòria final, que li atorga la classificació per a la final del 17 de maig. El rival eixirà de la segona semifinal, programada per al divendres que ve, que enfrontarà Diego i Álvaro Mañas contra Mario i Guillem Palau.