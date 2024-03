La crítica de Andre Agassi a Nadal

El partido de exhibición del pasado domingo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz nos dejó grandes golpes y un gran nivel de tenis. Agassi, leyenda del tenis, fue uno de los encargados de analizar el partido y dejó comentarios muy interesantes sobre diferentes aspectos de los dos jugadores.

Andre Agassi, leyenda mundial del tenis, no quiso perderse el duelo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz y comentó lo que estaba sucediendo en la pista como gran experto en este deporte. Además de contar lo que estaba sucediendo en todo momento, el norteamericano dejó reflexiones sobre la carrera de los dos jugadores.

Sobre el balear, Agassi sorprendió con una crítica sobre uno de sus golpes. Según el norteamericano, Nadal no ha logrado mejorar el revés y cree que ha sido uno de sus puntos débiles: "Lo que me hubiera encantado ver con Rafa a lo largo de todos sus años de carrera es que se hubiera permitido dejar volar su revés. De haberlo hecho, creo que, a día de hoy, estaríamos hablando de uno de los mejores reveses a dos manos que jamás hayan pasado por el circuito", explicaba Agassi. Añade que, teniendo en cuenta el estilo de juego de Nadal, un mejor revés le hubiese convertido en un rival aún más imbatible: "Si hubiera mejorado su revés, le habría ayudado mucho, sobre todo teniendo en cuenta que se mueve de una forma en la que no existe bola que no pueda golpear", explicó.

No todo fueron críticas hacia la leyenda del tenis español. Agassi elogió la carrera del balear, el mérito que tiene estar tantos años compitiendo al máximo nivel y alagó, entre otras muchas cosas, su capacidad física, su manera de entender el juego y, sobre todo, la inteligencia del balear en la pista.

Alcaraz debe encontrar un estilo de juego

Sobre Alcaraz, el norteamericano explicó que tiene un gran abanico de golpes, pero que aún no tiene un estilo de juego en el que sea superior al resto. Cree que debe encontrarlo para los momentos cruciales de los partidos: "Los grandes jugadores conocen perfectamente en qué se basa su juego y confían en eso en los momentos importantes. Todavía me pregunto si Carlos ha descubierto en qué va a confiar para crear esa presión constante sobre el rival. Solo tiene 20 años, pero espero que lo encuentre pronto", admitió. También tuvo elogios para el joven murciano, del que cree que tiene un juego muy similar al de Nadal y una carrera aún muy larga por delante para mejorar y seguir creciendo en un futuro.

El próximo reto de Nadal y Alcaraz es el Master 1000 de Indian Wells. El balear se enfrenta a Milos Raonic y el murciano aún está a la espera de rival.