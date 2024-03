Roger Federer: "Espero que Rafa pueda jugar en verano, porque tengo un buen presentimiento"

El 22 de septiembre de 2022 Roger Federer puso el broche a una brillante carrera con un final de excepción. Rodeado de sus grandes rivales y amigos, como Rafa Nadal, el suizo colgó la raqueta en la Laver Cup, la competición que él mismo había creado unos años antes.

Dos años después, alejado del circuito, el laureado tenista suizo ha concedido una entrevista a la revista 'GQ' en la que ha repasado su nueva vida. Desde su casa de Beverly Hills, donde no falta una pista de tenis, Roger habló de su pasado, del presente del tenis actual y de su futuro.

Respecto a si sigue la actualidad del tenis, Federer comenta que “obviamente estás pendiente cuando juegan alguna final, cuando Rafa vuelve o cuando Novak bate otro récord. Y me gusta, ¿sabes? Pero no voy a descuidar mi agenda, en plan, este partido tengo que verlo". "Estoy al tanto y me gusta ver que, sobre todo Novak, va viento en popa", comenta.

Sobre el que fuera uno de sus grandes compañeros y rivales en el circuito, Rafa Nadal afirma que "me da pena que no haya podido jugar tanto como él quería, o nada en absoluto. Espero que pueda jugar en verano, porque tengo un buen presentimiento. Sé que se retiró de Indian Wells, Doha y demás, pero tengo esperanzas de que vuelva al circuito y le vaya bien".

Roger siente "una sensación positiva" cuando ve jugar a los que fueron sus rivales y recordó el momento de su adiós: "Cuando me retiré en Londres, en la rueda de prensa junto a Andy [Murray], Novak, Rafa y [Björn] Borg y todos los que estaban allí, dije: "Es lo suyo que yo sea el primero en irme".

"Yo viví mi momento cuando llegué al circuito profesional y ellos aún no estaban, y ahora es su momento sin mí. No me habría parecido justo que Murray se retirara por su cadera o Rafa, que no sabíamos cuánto tiempo iba a jugar, por sus rodillas. Me alegro de haber sido el primero en retirarme. Y ojalá ellos puedan jugar tanto tiempo como jugué yo", deseó el helvético.

"No echo de menos el tenis"

"Estoy realmente aliviado, si eso tiene algún sentido. Los últimos años han sido duros para mi rodilla. Sentía que se acercaba el final", explica sobre lo que sintió respecto a su retirada.

"No lo echo de menos. De verdad que no. Me siento realmente en paz", asegura, reconociendo que el estado "mi rodilla, mi cuerpo y mi mente ya no dejarían salir a una cancha". "Siento que exprimí ya el limón bastante. Lo intenté todo. Y estoy muy en paz conmigo mismo", zanja el ganador de 20 Grand Slam.

Sobre el momento de su despedida, el extenista afirmó que "fue algo súper, extremadamente emocional. Porque algo que siempre ha estado contigo se ha ido y no volverá jamás, no puedes recuperarlo por mucho que lo desees".

Siento que los minutos importan más ahora que antes. No sé si es que es cosa de la edad, porque a medida que envejeces sientes que el tiempo se te escapa y que aún tienes mucho que hacer, mucho que alcanzar.