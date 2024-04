Nadal desvela su nuevo problema físico inesperado

Desde que Rafa Nadal confirmara el pasado jueves su renuncia a jugar el Masters 1000 de Montecarlo, los rumores y las especulaciones sobre qué le pasa al tenista balear no han parado de crecer. Rafa, que viajó a Sevilla para ver la final de Copa entre 'su' Mallorca y Athletic Club, aclaró cuál es la situación.

El balear ya se ausentó de la gira americana renunciando a los torneos de Miami e Indian Wells. La última ocasión que pudimos ver a Rafa vestido de corto fue en el partido exhibición de Netflix que disputó ante Carlos Alcaraz en Las Vegas. Pero, para verlo sobre la pista en torneo oficial nos tenemos que trasladar hasta enero. Fue en el ATP 250 de Brisbane. Llegó a jugar tres partidos, pero en el tercero finalmente cayó lesionado.

Nadal confirmó el pasado sábado que sus molestias son en el abdominal: "Tengo un problema en el abdominal desde hace dos meses, desde que volví de Australia. Me recuperé rápido de la lesión de Australia, y después, entrenando un día, empecé a tener molestias en el abdominal". Para poder competir en buenas condiciones, admite que su proceso de recuperación es lento: "He ido muy poquito a poco. No he sido capaz de recuperarme bien. Vamos probando cosas con mucha cautela y esa es la verdad", reconoció.

A nivel mental, no está siendo nada fácil para un Nadal que sufre cuando está lejos de la pista: "A nivel personal todo bien, a nivel profesional, difícil. Pero al final hay que poner en una balanza todo lo que ha sido mi carrera, así que en los momentos malos también recuerdo todos esos momentos que jamás hubiera soñado vivir. Lo sigo intentando, pero la verdad es que la situación es complicada", admitió.

No descarta jugar en Barcelona y Madrid

En caso de que las molestias sigan presentes, el de Manacor podría perderse también el Open Barcelona y el Mutua Madrid Open. Aunque, el propio Nadal confirmó que no descarta nada y su objetivo es disputar estos campeonatos: "No descarto nada, ni estar en Barcelona la semana que viene, ni estar en Madrid".

El origen de su calvario tiene lugar en el Open de Australia de 2023. En el duelo ante Mackenzie McDonald, sufrió la lesión en la pierna izquierda e hizo que estuviera alejado de las pistas y, en ocasiones, poniendo en duda incluso su retirada. Pero, como ya confirmó en su momento y en más de una ocasión, su objetivo siempre ha sido retirarse en la pista y no en una rueda de prensa.

La temporada de Nadal no está siendo como él esperaba. Su recuperación era clara: debía de estar preparado y recuperado para el inicio de la gira de tierra, superficie en la que Nadal más ha brillado en toda su carrera. Pese a eso, Nadal sigue entrenando al máximo y busca recuperarse al 100% para poder estar en la pista lo antes posible.