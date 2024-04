Sanción de 15 años a un tenista alicantino por amaños

Aaron Cortés, tenista español que llegó a ser el 955 del ránking, ha sido suspendido quince años tras admitir 35 quebrantamientos del programa anticorrupción del tenis.

Cortés cometió estas irregularidades entre 2016 y 2018 y entre ellas se incluye amañar el resultado de partidos, aceptar dinero por ello, no avisar a las autoridades de los intentos de soborno, apostar en partidos y dar dinero a los organizadores de los torneos para que le dieran invitaciones. Además de los quince años sin jugar que ha determinado la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés), le han impuesto una multa de 75.000 dólares (69.000 euros), de la cual no tendrá que pagar 56.250 si no reincide.

Top-1000 mundial

Cortés, de 29 años y que llegó a ser el 955 del mundo en septiembre de 2017, cooperó con la investigación de la ITIA y aceptó la sanción. El jugador queda inhabilitado desde el 27 de marzo de 2024 hasta el 26 de marzo de 2039. Durante este período, Cortés no podrá jugar, entrenar ni asistir a cualquier torneo de tenis organizado por los miembros de la ITIA o por cualquier asociación nacional.