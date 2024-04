Becker: "Nadal no juega al tenis, Nadal trabaja el tenis"

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams a lo largo de su carrera, desea que Rafael Nadal puede elegir el momento de su retirada porque "ama competir" de una manera poco común: "Nadal no juega al tenis, trabaja el tenis".

"Para una leyenda del deporte, es clave poder retirarse cuando uno decida", dijo el alemán en una conferencia de prensa en Madrid con motivo de los Premios Laureus que se entregan el lunes en la capital española.

Para Becker, lo justo sería que Nadal lograse un buen resultado este año en las dos grandes citas de Roland Garros: el Grand Slam y los Juegos Olímpicos.

El ex número uno del tenis mundial indicó que Nadal, que la semana próxima jugará el torneo de Madrid, nunca ha ganado los partidos "fácilmente", como daba la impresión de hacerlo Roger Federer, sino a base de trabajo.

"Nadal no juega al tenis, trabaja el tenis. Ama competir y no será fácil que encuentre algo que le motive tanto como el tenis", opinó.

Becker compartió comparecencia con otra leyenda del tenis, Martina Navratilova, miembros ambos de la Academia Laureus, que también tuvo palabras de admiración hacia Nadal.

"Nunca pensé que llegase a los 30 con ese tenis tan físico, y ahí está. Su manera de afrontar el deporte ha influido en las generaciones posteriores", dijo. "Por no dar una bola por perdida, pero también por tener a su oponente como su peor enemigo, pero convertirle en su mejor amigo cuando sale de la pista. Es un ejemplo de dedicación, de concentración...", añadió Navratilova.

Becker y Navratilova, miembros de la Academia Laureus, discreparon amistosamente sobre sus jugadores favoritos del momento.

Para Navratilova, "hay que estar con Carlos Alcaraz"; para Becker, el italiano Jannik Sinner es el mejor y, además, bromeó, los pelirrojos están para ayudarse entre ellos.

"Hay que estar con Carlos Alcaraz", dijo la ganadora de 18 Grand Slams individuales. "Es un jugador completo, lleva el tenis a un nivel diferente de velocidad. A veces se sorprende a sí mismo con sus propios golpes".

Becker piensa que el español es más espectacular, pero que Sinner tiene "la última palabra" en los partidos.

"Los pelirrojos nos ayudamos", dijo. "Me encanta Sinner, su actitud, gane o pierda. Creo que ese el mejor. Además, hablo con él en alemán".

Pero Becker admitió que la última final de Wimbledon que Alcaraz ganó a Novak Djokovic fue "el partido más apasionante de los últimos años".

"Su rivalidad con Sinner es genial para el tenis. Lo mismo que la de Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, van a llevar el tenis femenino a un nuevo nivel", agregó.

Martina Navratilova volvió a expresar su malestar por el acuerdo firmado por la WTA para que las finales del circuito femenino se disputen en Arabia Saudí entre 2024 y 2026.

"Chris Evert y yo hemos sido claras", dijo sobre sus críticas al país asiático por su falta de protección de los derechos de mujeres y personas LGTBI.

"A nosotras no nos afecta porque ya no jugamos. Las jugadoras han tomado su decisión. Algunas lo han justificado como que no quieren meterse en política. Pero el deporte es política. Bueno, veremos cómo funciona", dijo Navratilova, que pidió "más unidad" entre ATP y WTA y cambios prácticos ,como no jugar cada semana con unas pelotas distintas.

"¿Alguien se imagina eso en el fútbol?", se preguntó.

Navratilova dijo que la retirada de Garbiñe Muguruza, que la jugadora española anunció este viernes en Madrid, "es buena para la Academia Laureus", a la que se ha unido, "pero triste para el tenis".

"Es tan joven... Pero algunos jugadores llegan a los 40 o 45 y otros no... Garbiñe será una gran contribución a la Academia, está bien incorporar a gente más joven", dijo.

También celebró que cada vez haya "más mujeres compitiendo y ganando dinero en todo el mundo", y que del mismo modo que ya no genera titulares ver a una mujer arbitrar un partido de la NBA, espera que tampoco los genere dentro de poco que esté al frente de un banquillo masculino.

En este año olímpico, tanto Becker como Navratilova compartieron sus recuerdos de los Juegos, en el caso del alemán de la medalla de oro que ganó en Barcelona'92.

"Estuve en cinco equipos olímpicos de Alemania y solo pude jugar una vez por las lesiones. Cuando estas en activo solo piensas en ganar y en tu siguiente rival, y solo cuando te retiras das valor a los títulos conseguidos. Si te gusta todo el deporte, como es mi caso, los Juegos son el mayor espectáculo", aseguró.

Navratilova fue olímpica en dobles Atenas 2004 con 47 años, después de no haber podido competir antes por cuestiones contractuales. Cayó en cuartos de final pero lo recuerda como una experiencia fantástica.

"Lo que más me divirtió en la inauguración fue ver a deportistas de tanta variedad física e intentar adivinar, por su cuerpo, qué deporte hacían", indicó.