Uno tiene 38 años y el otro 26. Ambos ganaron el Tour. Chris Froome hasta en cuatro ocasiones, tres de forma consecutiva, entre 2013 y 2017, y Egan Bernal en 2019, en la última ronda francesa antes de la pandemia. Froome no estará la semana que viene en la gran salida del Tour en Bilbao, pero el conjunto Ineos sí dará una oportunidad al corredor colombiano, que disputará su primera carrera de tres semanas después del accidente sufrido en enero de 2022 que casi le cuesta la vida.

El conjunto del Israel ha oficializado este viernes la lista de ocho corredores con la que se presenta al Tour y entre estos ciclistas no figura Froome, el que había anunciado su intención de pelear por una etapa en la Grande Boucle, una presencia que sonaba como a despedida por parte de un corredor, que al igual que Bernal, sufrió un accidente que para cualquier otro habría significado el fin de su carrera deportiva.

Froome, nacido en Kenia, criado en Sudáfrica, residente en Mónaco y que nunca ha vivido en el Reino Unido, se estampó contra el suelo mientras entrenaba el 12 de junio de 2019 la contrarreloj del Dauphiné. Fue una caída gravísima que le ocasionó múltiples fracturas; entre ellas, la del fémur derecho. Le costó recuperarse y nunca volvió a ser el mismo. Pasó por el Tour de 2021 casi de forma clandestina, aunque el año pasado ya se dejó ver. Consiguió como mejor resultado una tercera plaza en la etapa de Alpe d’Huez, que ganó su compatriota Tom Pidcock.

Tercero en Alpe d'Huez

Fichado por el conjunto de Israel, Froome sirvió siempre más al equipo como exponente publicitario que como ciclista, ya que desde su incorporación en 2021 no ha logrado ninguna victoria y sus imágenes televisivas han sido más para ver cómo se descolgaba del pelotón que para tenerlo en acción en alguna escapada. “Ha sido una decisión difícil seleccionar a los ocho corredores, pero creemos que llevamos al Tour un equipo versátil y equilibrado”, ha afirmado este viernes Kjell Carlström, mánager del conjunto israelí sin hacer mención directa de Froome. “Estaba bien físicamente pero no lo he podido demostrar por diversos problemas”, ha explicado el ciclista tras el comunicado de su equipo, aunque ha dejado la puerta abierta para 2024.

El Ineos, como buena parte de los conjuntos participantes en el Tour, anunciará el lunes a los escogidos para la carrera. Esta semana, el diario ‘La Gazzetta dello Sport’ ha adelantado que entre los ocho de la escuadra británica estará Bernal, que no disputa una carrera de tres semanas desde la Vuelta de 2021, año en el que ganó el Giro. En la lista también figurará el corredor andaluz Carlos Rodríguez, que estos días se está entrenando por Andorra, como uno de los principales atractivos entre los ciclistas españoles que acuden a la ronda francesa.

El accidente en Colombia

Bernal casi se mata el 24 de enero de 2022 cuando entrenaba con varios compañeros del Ineos, entre ellos Rodríguez, por carreteras colombianas. Iba con la ‘cabra’ (bici de contrarreloj), cabeza agachada y no vio el autobús parado con el que impactó. La gravedad de las heridas fue tan bestia que primero se temió por su vida, después se vio como probable que iba a depender de una silla de ruedas, luego el optimismo empezó a apoderarse de los médicos que lo trataban, que haría vida normal pero lejos de una bici a la que ya se subió la primavera pasada. La 12ª posición alcanzada en el Dauphiné, que acabó el 12 de junio, le ha vuelto a abrir las puertas del Tour, aunque todavía parece lejos la posibilidad de que el astro colombiano se mida de tú a tú, manillar al lado, misma potencia en los ascensos, a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, pero verlo en Bilbao el sábado de la semana que viene sirve para constatar que los milagros existen.