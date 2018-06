Bojan Dubljevic pide tiempo muerto

A nadie escapa que la temporada de Bojan Dubljevic ha estado lejos del nivel que de él se esperaba. Y no ha sido por falta de actitud, ganas o compromiso, y mucho menos de talento, sino más bien por una cuestión física. Y es que el pívot montenegrino ha sido uno de los grandes damnificados de la plaga de lesiones que ha afectado al Valencia Basket durante estos últimos meses. En su caso, además, debido a un problema en el Aquiles que ha arrastrado durante prácticamente toda la competición oficial y que le ha llevado a terminar la temporada completamente al límite.

Es por este motivo que, nada más quedar eliminado el equipo en los playoffs por el título de la Liga Endesa ante el Herbalife Gran Canaria, el jugador balcánico se puso en contacto con su seleccionador Zvezdan Mitrovic. Lo hizo además en persona, de tú a tú, para explicarle su delicada situación y pedirle que no le convocará para las ´ventanas´ FIBA que se disputan a lo largo de estos días. Y tampoco para las del mes de septiembre, ya que su deseo es recuperarse completamente de la lesión y así poder realizar una buena temporada con el Valencia Basket.

Mitrovic, que por cierto acaba de fichar por el ASVEL Villeurbanne después de tres años en el AS Monaco, entendió perfectamente la situación cuando ´su´ jugador le dio buena parte de los detalles de su particular calvario. De hecho, es por este motivo por el que el seleccionador de Montenegro no contó con él para el encuentro del jueves ante Bielorrusia (21:00 horas), y el del domingo ante Eslovenia (20:00 horas) precisamente en el mismo grupo que la selección española. Tampoco tiene previsto hacerlo, salvo recuperación milagrosa, para las ventanas de los próximos 13 y 16 de septiembre.

Algo que parece muy poco probable ya que la tendinopatía aquílea que arrastra Dubljevic en su pie izquierdo es ciertamente preocupante. Tanto es así que el jugador se ha sometido a un innovador tratamiento en Alemania a cargo de un médico especialista en este tipo de patologías. El objetivo es regenerar la zona dañada mediante una serie de infiltraciones y un trabajo de potenciación aunque sin cargas.

Es en esta segunda fase en la que se encuentra en este momento el jugador antes de la revisión que tendrá lugar hacia mediados del mes de julio con el mismo médico. Será nuevamente en Alemania, donde se decidirá si necesita volver a ser infiltrado o si, por el contrario, la recuperación ha sido suficiente como para empezar a aumentar las cargas de trabajo. Desde el Valencia Basket, como es lógico, se sigue con mucha atención su evolución ya que se trata de una pieza clave para el técnico Jaume Ponsarnau de cara al objetivo de devolver al equipo a la Euroliga.