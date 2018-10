Mike Tobey: "No me pensé ni dos veces el volver a València"

El Valencia Basket ha presentado este viernes a Mike Tobey. En un acto celebrado en el concesionario Ford Montalt, uno de los patrocinadores del club 'taronja', el pívot estadounidense se ha vuelto a enfundar una camiseta que ya lució, aunque pocos partidos, en la temporada 2016/17. Tobey ha reconocido que no se pensó dos veces volver a València cuando tuvo la oportunidad, y reconoce que el objetivo principal de la temporada no es otro que el de volver a la Euroliga, pero que si pueden ganar algún título, tampoco estaría nada mal. Estas son las declaraciones del ex del Iberostar Tenerife durante su presentación:

VOLVER TRAS UN AÑO FUERA

"La verdad es que siento como si haya sido una cesión de un año en Tenerife. Hay muchos compañeros con los que ya coincidí hace dos temporadas, así que me siento afortunado de poder volver. Cuando apareció la oportunidad de regresar a València, no me lo pensé dos veces".

PRIMERA SEMANA DE PRETEMPORADA

"Está yendo bien. Nos estamos poco a poco acostumbrando a jugar juntos, como equipo. El entrenador la verdad es que es muy bueno para nosotros. La anterior vez que estuve aquí era el entrenador asistente y ahora la experiencia con él como primer entrenador está siendo muy buena. Somos un equipo con mucha química y eso a los jugadores nos viene muy bien. Todos tenemos el mismo objetivo, que es volver a la Euroliga. También ganar, que siempre es el objetivo principal, y es la mentalidad que tenemos todos en el equipo".

OBJETIVO VOLVER A LA NBA

"Ahora mismo, solo estoy centrado en esta temporada, además de que he firmado con el Valencia Basket por dos años. Evidentemente, soy estadounidense, así que claro que me gustaría algún día poder volver a la NBA. Pero, ahora mismo, solo estoy centrado en ganar aquí y en volver a la Euroliga".

SUSTITUIR A TIBOR PLEISS

"Tibor tuvo un gran año aquí la temporada pasada, pero no puedo centrarme en lo que él hizo. Yo solo puedo intentar ser yo mismo, aportar lo máximo que pueda al equipo y, bueno, creo que soy un buen jugador, así que estoy encantado de poder ayudar".

POR QUÉ EL CAMBIO AL NÚMERO 13

"No sabía que el 13 era un número relacionado con la mala suerte aquí en España hasta que me lo dijeron el año pasado. Pero bueno, en Tenerife también lo he llevado y me ha ido bien. Mi hermana juega a voleibol y ese es su número. El mío en realidad es el 10, pero Will Thomas lo ha cogido primero, así que se lo he tomado prestado a mi hermana".

EL OBJETIVO PARA ESTA TEMPORADA

"Volver a la Euroliga. La última vez que estuve aquí ganamos la Liga y eso fue algo increíble. Intentar repetir sería increíble, así como ganar la Eurocup; o ambas. Lo más importante es ganar cada partido".