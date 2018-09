Thomas: "Vamos a pelear por ganar algún título"

La temporada no ha podido comenzar mejor para Matt Thomas tras su exhibición en el concurso de triples de la Liga Endesa. «Fue divertido volver a Santiago, encontrarme con mis antiguos compañeros y entrenadores. Siendo honesto no pensaba que fuera a lanzar tan bien. Ya había participado en concursos de triples cuando estaba en la Universidad y en el Instituto, pero nunca había lanzado tan bien», confesó a SUPER consciente de que había «roto un récord histórico. Viendo el vídeo y echando la vista atrás me parece increíble haber conseguido lanzar con esa eficacia. Encontré el ritmo pronto y pude mantenerlo durante las tres rondas. Fue increíble».

Y eso que, como él mismo admitió, «no sabía cuál era el récord de la competición. Pero cuando hice un concurso de 27-27-26 no me extraña que ese fuera el nuevo récord porque hacer algo así es extraordinariamente difícil. No me sorprende que 80 puntos sea un nuevo tope», subrayó. En ese concurso, sin lugar a dudas, se vio reconocido el que considera que es su «mejor atributo como jugador». «Pero soy más que eso. Quiero seguir mejorando para ser un jugador completo. Es un proceso en el que llevo trabajando toda mi vida cada día. No quiero ser solo un anotador, quiero pasar bien el balón, crear para mis compañeros, competir y defender a un nivel alto. Trabajo para mejorar mi velocidad y mi desplazamiento lateral pues cuando era más pequeño defender siempre me costaba. Por eso quiero seguir mejorando mis capacidades para llegar a ser también un buen defensor», destacó el de Illinois.

En cuanto al equipo se muestra satisfecho de «donde estamos ahora mismo», pese a que sabe que «el domingo no jugamos como debíamos.Vamos a hacer las correcciones y los ajustes adecuados para que no volvamos a jugar tan mal en lo que nos queda de temporada. Estuve viendo el partido repetido y era complicado, fallamos demasiado. Y nuestros aficionados se merecen algo mejor que lo que les dimos en la presentación». Aficionados a los, por cierto, calificó de «geniales» pues crean «una gran atmósfera de baloncesto».

Se confiesa «un privilegiado por poder jugar a baloncesto para ganarme la vida», y por ello «lo único que me interesa es ayudar al Valencia Basket a ganar y ser el mejor equipo que podamos ser». «Creo que como equipo podemos conseguir grandes cosas, tenemos mucho talento y a la vez tenemos experiencia. Cuando se combinan esas dos cosas siempre está la posibilidad de que consigas algo especial. Creo que si somos capaces de desarrollar todo nuestro potencial haremos algo especial y vamos a pelear por ganar algún título», indicó un Matt Thomas que también espera «devolver al equipo a la Euroliga, que es donde pertenece. Jugarla es uno de mis objetivos principales».

Por último, y respecto al inicio de la Liga Endesa en Málaga considera que será «un buen test contra un equipo de la calidad de Unicaja. Es pronto todavía para nosotros, pero también para ellos. Así que tenemos que controlar los detalles, que en este tipo de partidos son muy importantes», concluyó.