Problemas en el perímetro para Valencia Basket

Todavía es pronto para hacer saltar las alarmas, pero el Valencia Basket no levanta cabeza con el tema de las lesiones. Tras una pasada temporada en la que las bajas por problemas físicos condicionaron al equipo desde el primer hasta el último partido, el nuevo curso no ha empezado mucho mejor en este sentido. De hecho, con la confirmación de la baja de Joan Sastre para el partido de este domingo ante el Obradoiro, son ahora mismo cuatro las ausencias con las que se presentará el cuadro taronja en Fontes do Sar. Un número que podría verse reducido si San Emeterio recibe el alta entre este viernes y sábado, pues el cántabro ya está mucho mejor de sus molestias en la rodilla.

El último en sumarse a la fatídica lista de lesionados ha sido Joan Sastre. El escolta balear tuvo que retirarse en el primer cuarto del partido de Eurocup del pasado miércoles ante el Turk Telecom y el jueves se confirmó que sufre un cuadro de lumbalgia aguda. Una lesión que le tendrá alejado de las pistas durante siete días, por lo que se pierde seguro el duelo del domingo ante Monbus Obradoiro y, muy probablemente, el próximo encuentro de Eurocup, en La Fonteta frente al Partizan de Belgrado el miércoles 17 de octubre (20:45).

Sastre se lesionó en una acción fortuita en Ankara. El escolta penetraba a canasta cuando notó dolor en la zona baja de la espalda. Rápidamente, llamó a los doctores del club y fue trasladado a vestuarios con evidentes gestos de dolor. Una vez de vuelta en València, fue sometido a las pertinentes pruebas médicas en la jornada de ayer, que confirmaron el parte médico emitido por el Valencia Basket poco después. «Tras retirarse durante el primer cuarto del partido en Ankara al lastimarse la espalda en un mal apoyo, se diagnostica que Sastre padece un cuadro de lumbalgia aguda y que se estima necesario un periodo de recuperación de siete días», rezaba el parte médico oficial.

Cabe recordar que Joan Sastre y los problemas de espalda no son dos desconocidos. El escolta del Valencia Basket viene sufriendo problemas parecidos desde el inicio de su carrera, y ya antes de su traspaso desde el CAI Zaragoza el conjunto taronja conocía de esta circunstancia. Sin embargo, se trata de unos problemas de hernias en la zona baja de la espalda que, siguiendo el tratamiento adecuado, no le han impedido rendir al más alto nivel en La Fonteta, no obstante, desde que fichó por el Valencia Basket, Sastre ha ganado una Liga Endesa siendo protagonista y ha sido internacional con España.

La baja de Joan Sastre es un golpe más a la ya de por sí maltrecha línea del perímetro taronja. De hecho, las cuatro bajas que ahora mismo presenta el equipo de Jaume Ponsarnau son de jugadores exteriores. El que menos es Fernando San Emeterio, pero parece que el cántabro podría incluso estar listo para viajar con el resto de sus compañeros a Santiago. 'El Santo' no ha debutado esta temporada en partido oficial por culpa de unas molestias en la rodilla que han tardado en irse algo más de lo esperado, pero que ya parecen casi superadas.

Quiénes sí son bajas confirmadas para el duelo en tierras gallegas ante el Monbus Obradoiro son Antoine Diot y Rafa Martínez. El base francés tampoco ha podido debutar todavía esta temporada y, por culpa de unos problemas musculares, deberá estar al menos diez días más apartado de las canchas. Por último, el capitán taronja también permanece alejado de las pistas tras operarse de la rodilla el pasado verano, aunque cada vez está más cerca su vuelta, programada en un inicio para noviembre.