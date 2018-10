Valencia Basket - Montakit Fuenlabrada: a por la primera en La Fonteta

Will Thomas machaca el aro de La Fonteta.

Will Thomas machaca el aro de La Fonteta. F. CALABUIG

Partido importante el que tiene esta tarde el Valencia Basket en La Fonteta. El equipo taronja no ha ganado todavía en la Liga Endesa ante su afición y espera poder brindarle la primera alegría de la temporada, con un triunfo ante el Montakit Fuenlabrada que permita empezar a escalar posiciones en la clasificación. Las dos derrotas han sido ante Real Madrid y Barcelona, motivo para no encender ninguna alarma, pero un nuevo tropiezo ante un rival inferior como el conjunto madrileño sí sería un palo importante para los de Ponsarnau.

No ha sido una semana fácil, con un viaje de cuatro días a San Petersburgo que se saldó con derrota frente al Zenit y pérdida del liderato en la Eurocup. Sin embargo, no hay tiempo para lamentaciones y toca dar la cara en Liga Endesa antes de volver en apenas dos días a la competición europea, el martes a las 20:30 ante el Dolomiti Trento.

De este periplo por media Europa para jugar en Rusia, un jugador volvió tocado y era duda para el choque de esta tarde. Se trata de Guillem Vives, que salvo sorpresa sí estará a disposición de Jaume Ponsarnau para medirse al Montakit Fuenlabrada. El base catalán arrastraba unas molestias musculares y apenas jugó cinco minutos en San Petersburgo, pero parece ser que ha evolucionado bien en las últimas horas y podrá estar a disposición del técnico taronja.

Quienes siguen todavía en la enfermería y no podrán tomar parte en el encuentro de esta tarde son los tres lesionados de larga duración con los que cuenta el Valencia Basket desde hace semanas. Joan Sastre sigue recuperándose de la lumbalgia aguda que no le ha permitido vestirse de corto desde principios de octubre y, aunque mejora poco a poco, todavía no está para volver a las canchas. Lo mismo que Rafa Martínez, que cada vez está más cerca de completar su recuperación tras la operación de rodilla a la que se sometió en verano, pero que todavía le falta un último paso para obtener el alta médica definitiva. Diot, por su parte, parece ser el que está más lejos de poder volver a jugar, ya que todavía arrastra molestias tras un año sin jugar.

El Valencia Basket buscará su primera victoria en Liga Endesa en La Fonteta ante un Montakit Fuenlabrada que ha vivido ya una situación convulsa en este primer tramo de la temporada. No obstante, los fuenlabreños despidieron a su entrenador Agustí Julbe en la jornada 4, recuperando para el banquillo a Néstor 'El Che' García, técnico que la pasada temporada ya entrenó al equipo del sur de Madrid con bastantes buenos resultados, pero que no renovó en verano tras no llegar a un acuerdo económico.

El Fuenlabrada presenta el mismo récord que el Valencia Basket en Liga Endesa, con dos victorias y tres derrotas, pero viene en dinámica ascendente ya que ha sumado dos triunfos desde que cambió de entrenador. Como en las últimas temporadas, uno de los referentes ofensivos del cuadro fuenlabreño es un viejo conocido de la afición del Valencia Basket, el escolta croata Marko Popovic. Aún así, los máximos anotadores del equipo son dos jugadores que salen del banquillo, el alero mexicano Pako Cruz y el escolta Marc García. El balance entre ambos equipos en La Fonteta es de 18 triunfos locales y solo dos visitantes, siendo el último de ellos en la temporada 2011/12, con 27 puntos anotados por Kirk Penney.