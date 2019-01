Victoria sufrida en La Fonteta que acerca la Copa del Rey

El Valencia Basket está más cerca de la Copa del Rey de Madrid después de ganar en La Fonteta al Herbalife Gran Canaria en un partido en el que los de Jaume Ponsarnau tuvieron que sudar tinta para derrotar a un equipo de Euroliga que no puso las cosas nada fáciles. Dubljevic, con 18 puntos y canastas en momentos decisivos, volvió a ser el héroe ante una afición 'taronja' que animó como en las noches grandes consciente de la importancia de la victoria.

El encuentro comenzó con el Valencia Basket tratando de asentar su juego interior. La pareja Bojan Dubljevic y Will Thomas está siendo el mejor recurso ofensivo 'taronja' en los últimos partidos y Ponsarnau quiso enchufarlos desde el principio. En esta ocasión, atacando 'Dubi' en velocidad al gigante Balvin, mientras que Will llevaba al poste con éxito a Eulis Báez. De nuevo, Rafa Martínez tenía que sentarse sin poder batir el récord de puntos en ACB con la camiseta de Valencia Basket tras cometer dos faltas rápidas. Mientras, Herbalife Gran Canaria no solo no le perdía la cara al partido, sino que se marchaba al término del primer cuarto por delante 19-21 gracias a unos buenos minutos finales de Paulí. Las pérdidas en ataque, con tres faltas ofensivas señaladas solo en este cuarto, fue el principal talón de aquiles de los de Ponsarnau.

Desquició a La Fonteta la actuación arbitral en este inicio de partido, y tras un par de acciones controvertidas más señaladas a favor del Herbalife Gran Canaria, los gritos de "¡fuera, fuera!" contra el trío arbitral fueron un clamor entre la grada 'taronja'. El equipo visitante cogía algo de ventaja aprovechando el lío arbitral, pero la entrada de Labeyrie y su energía contagió al resto de jugadores del Valencia Basket. Tanto que, una vez los árbitros dejaron de ser protagonistas, el parcial fue de 12-0 a favor del equipo valenciano. Podían romper los de Ponsarnau el partido antes del descanso, pero un triple del 'extaronja' Albert Oliver y otro seguido de Strawberry dejaron las cosas igualadas al término del segundo periodo (41-41).

Comenzó el tercer cuarto con un par de cambios en el quinteto por parte de Posnarnau, y fue uno de ellos, Guillem Vives quien lideró los primeros minutos para los 'taronja' con un triple y dos canastas. Momento en el que apareció de nuevo Bojan Dubljevic. Con Pasekniks y Balvin, los dos gigantes de Gran Canaria, con problemas de faltas, Víctor García tuvo que tirar de Luke Fisher, mucho más pequeño, y ahí Dubljevic hizo sangre. Varios viajes a la línea de tiros libres después, el Valencia Basket lograba la máxima diferencia en el marcador (57-47). Sin embargo, Gran Canaria demostró por qué es un equipo de Euroliga y, con un parcial de 8-0 a su favor para cerrar el cuarto, dejó todo abierto para el último periodo (57-55).

Los decisivos diez últimos minutos iban a comenzar con otro 'show' de Dubljevic, abusando en la pintura de la debilidad de Fisher, todavía en cancha tras ofrecer a su equipo buenos minutos en ataque. Tal fue el poderío de 'Dubi' que Víctor García se vio obligado a pedir tiempo muerto con 63-57 y ocho minutos para el final. Al volver la acción, fueron los tiradores de ambos equipos los que tomaron protagonismo con varios triples, pero iban pasando los minutos y el Valencia Basket era capaz de mantener ligeras ventajas en el marcador, hasta que un triple de Van Rossom volvió a abrir la brecha (74-65) a menos de tres minutos para el final. La Fonteta, consciente de la importancia del partido, jugó un papel fundamental, con la intensidad de las grandes noches. Al final, dos canastas más consecutivas de Dubljevic y Will Thomas sentenciaron una victoria sufrida (83-67), trabajada, pero que deja encarrilada la clasificación para la Copa del Rey a falta de la última jornada de la primera vuelta.



Ficha técnica interactiva