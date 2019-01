Sergi García quiere una salida

Muy mal lo tiene Sergi García para tener minutos en el Valencia Basket. Al menos en las condiciones actuales. Tanto el jugador como su entorno son conscientes de la situación y es por ello que apuestan por una cesión hasta final de temporada en un equipo de la Liga Endesa.

Sin embargo, en el Valencia Basket no lo ven tan claro. Y es que aunque son receptivos a esta opción, la sombra de las lesiones y las experiencias vividas en el pasado hacen que el club tenga el freno de mano echado ante esta posibilidad. «Estamos a la espera de la recuperación de Fernando San Emeterio. Esto es un limitante para que nos podamos plantear cualquier cosas. En una situación normal no sería replanteable, pero este equipo tiene una historia, he tenido la desgracia de vivir estos años con muchas lesiones en momentos claves. La cultura del miedo a quedarnos sin jugadores si se lesionan, tenemos que aprender a vivirla y a reflexionar para ver hacia dónde vamos», reconoció Jaume Ponsarnau tras el encuentro de la Eurocup del pasado miércoles ante el Estrella Roja.

Pese a ello, el de Tàrrega puntualizó que «cuando se recupere Fernando valoraremos otras cosas», dejando abierta la puerta a una salida del base balear. «Sergi es un jugador para ahora y de proyecto para ayudarnos en un futuro a medio plazo», destacó también Ponsarnau.

Pero lo cierto es que en este momento, y tras el 'despegue' de Diot, es el cuarto base del equipo. O lo que es lo mismo, el jugador descartado en los últimos encuentros con 13 jugadores profesionales disponibles. Algo que todavía puede empeorar cuando se recupere San Emeterio y sean ya 14 en la plantilla. «Es muy difícil gestionar un grupo de 14, trece un poco menos y 12 también. Lo que quiero es que todos tengan la máxima salud posible y tener química de equipo. Eso es prioritario y trascendente. Hay que ser coherente, respetar a todos los jugadores de la plantilla y veremos cómo van los acontecimientos», admitió el técnico taronja.

En este sentido, todo apunta a que la cesión de Sergi García podría llegar más pronto que tarde para, sobre todo, incentivar su progresión y margen de mejora con más minutos sobre la cancha. De hecho, ahora mismo son cuatro los equipos de la Liga Endesa que estarían encantados de incorporar al mallorquín. Se trata del BAXI Manresa, UCAM Murcia, Cafés Candelas Breogán y Montakit Fuenlabrada. De los cuatro, eso sí, son los dos primeros los que cuentan con más opciones a día de hoy.