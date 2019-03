Ponsarnau: "Si La Fonteta nos ayuda tendremos muchas más posibilidades"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, compareció este lunes ante los medios de comunicación en la previa del primer encuentro de cuartos de final de la Eurocup que le enfrentará este martes en La Fonteta al Rytas Vilnius. Estas fueron las impresiones del técnico catalán:

Valoración del partido

"Estamos con muchas ganas, con los nervios que tocan porque si no para qué nos dedicamos a esto. También con convicción sobre nuestras posibilidades, con mucho respeto por la calidad de un rival que está jugando muy bien y está en su mejor momento de la temporada"

Plantilla

"Estoy muy preocupado de identificar también con qué jugadores vamos a poder contar, qué nivel van a poder tener para poder hacer un plan adecuado para sacar el máximo provecho de lo que tenemos"

Conclusiones del partido en San Sebastián

"En un primer momento nuestras sensaciones de ritmo y de intensidad no eran como queríamos, se notaba que éramos un equipo que había estado parado. A pesar de entrenar y a pesar de hacerlo con ritmo un equipo parado de competición. A medida que fue pasando el partido y nos fuimos encontrando con una adversidad que era que el otro equipo estaba haciendo sus cosas para que nosotros no jugásemos bien , fuimos entrando en estrés. Con pocos jugadores con sensaciones positivas en el partido, y por tanto con una dinámica competitiva mala dentro del partido. Lo bueno es como acabamos. En este sentido acabamos con corazón, con energía, con fuerza, limitando muchísimo el buen juego que había hecho GBC y eso es lo más positivo. Mi percepción es que encendimos algún interruptor y esto lo tenemos que aprovechar"

Partido más importante de la temporada

"Sin ninguna duda. Hemos jugado ya algunos partidos importantes, pero estamos en este punto para que lo sea este. Queremos ganarlo para que sean otros los más importantes de la temporada. Pero ahora es este y necesitamos al máximo de todos"

Factor cancha a favor

"Es transcendental. Jugar el primer partido en casa te añade un punto de presión que es obvio por la posibilidad de perderlo, pero aquí lo bueno es que hay una eliminatoria por delante y puede pasar de todo. Si aquí no encontramos nuestro cien por cien a ver si lo podemos encontrar fuera. Sabemos que en La Fonteta es donde podemos desarrollar nuestro mejor juego porque estamos muy bien acompañados. Insisto, queremos jugar con La Fonteta porque antes hemos demostrado que jugamos para ella. Vamos a ver si conseguimos toda esta comunión que sin duda nos va a yudar muchísimo en la eliminatoria"

Mensaje a la afición

"El equipo a pesar de que en los últimos partidos no hemos jugado del todo bien, el equipo está trabajando bien y solucionando algunos de los problemas que ha tenido. Necesitamos ese plus de energía para encontrar lo máximo de nosotros. Y ese plus de energía con nuestra gente sin duda es mucho más fácil darlo. Si nos ayudan seguro que tenemos muchas más posibilidades de darlo"