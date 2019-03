El Valencia Basket quiere una Fonteta en Berlín

El Valencia Basket vuelve a estar en una final europea. Hace ya casi una semana que se consiguió, pero pensarlo todavía saca una sonrisa a cualquier aficionado taronja, que va a estar así hasta que empiece el primer partido en La Fonteta el próximo 9 de abril. No todos los días se está a las puertas de un título continental, aunque es verdad que el Valencia Basket ha 'malacostumbrado' a sus aficionados con cinco finales europeas desde 2010. Pero por mucho que se repita, la ocasión es histórica, y bien merece un esfuerzo por parte de la parroquia taronja. No solo en La Fonteta, donde seguro que el ambiente en el primer partido será el de las grandes ocasiones; sino también en Berlín, para donde el club está organizando un viaje que quiere que sea histórico. Concretamente, el segundo mayor desplazamiento –y por qué no el primero– de aficionados en la historia del Valencia Basket fuera de las fronteras de España.

(Así es el viaje a Berlín)

Hasta ahora, de las siete finales europeas disputadas por la entidad taronja –cuatro de Eurocup (2010, 2012, 2014 y 2017), dos de Saporta (1999 y 2002) y una de Uleb (2003)– la que más aficionados desplazó fue la de la Copa Saporta de 1999, aunque con 'trampa' pues dicha final se jugó en Zaragoza. Por tanto, es la de tres años más tarde, la de 2002 en Lyon, la que figura como el mayor desplazamiento de aficionados del Valencia Basket fuera de las fronteras de España. Concretamente, más de 1.100, que viajaron en decenas de autobuses y un vuelo chárter para acompañar al equipo entrenado entonces por Luis Casimiro, que perdió aquella final ante el Montepaschi Siena.

En las siguientes finales, a Novo Mesto –Eslovenia– para la Uleb de 2003 apenas viajaron 100 aficionados. Ya en esta última década, a la Eurocup de 2010 también acudieron más de 1.000 taronjas, aunque de nuevo con 'trampa' pues se disputó en Vitoria. En 2012, a Moscú viajaron unos 200, los mismos que a Kazan en 2014, mientras que a la última en Málaga –2017– solo pudieron acudir 50 ante la falta de entradas disponibles.

Esto no será un problema esta vez. El Mercedes Benz Arena de Berlín tiene capacidad para 17.000 espectadores, por lo que todo taronja que quiera viajar a la capital alemana podrá hacerlo. Solo tendrá que abonar los 300 euros del viaje organizado por el club, y para el que ya se han apuntado 300 personas en apenas unos días. Ya lo dijo Ponsarnau tras la victoria ante el Joventut el pasado fin de semana: «Ojalá el pabellón de Berlín sea La Fonteta. Así somos muy buenos. Vamos a jugar una final y queremos jugarla con cuanta más gente mejor».

Todavía restan algo más de dos semanas para el partido, pero la cercanía con la Semana Santa hace que, cuanto antes se apunte uno, menos posibilidad de quedarse en tierra –por falta de aviones– hay. ¿Hacen falta más motivos?