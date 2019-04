Ponsanau: "Esperamos acabar la Liga con la máxima ambición"

Jaume Ponsarnau se mostró satisfecho por la victoria del Valencia Basket ante el Iberostar Tenerife y valoró la ambición de unos jugadores que, pese a venir de las celebraciones de la Eurocup y tener el objetivo de la Euroliga conseguido, demostraron que quieren seguir luchando por más objetivos en la Liga Endesa.



ANÁLISIS

Hemos empezado con chispa y eso nos ha dado puntos y buenas sensaciones. Al mover el banquillo nos hemos parado y hemos atacado mal. En defensa llegábamos tarde y ellos nos han castigado. Estábamos un poco a merced. En la segunda parte queríamos cambiar, pero hemos empezado con ganas pero sin sensaciones. Había jugadores que no encontraban el sentido al partido, hasta que, fruto de una mejora en el ataque, hemos puesto un punto de inflexión y hemos mejorado. La defensa del último cuarto ha sido lo suficientemente buena como para ganar el partido. Era un compromiso muy difícil porque hemos querido celebrar la victoria en la Eurocup, porque si no parece que no la hayas ganado. Esperamos que la victoria sea un punto de inflexión para acabar la Liga Endesa de la mejor manera posible y con la máxima ambición.



MEJOR MOMENTO DE LA TEMPORADA

Estamos en un punto con buen feeling. 'Dubi' capitalizaba mucho el juego de pase, pero ahora se han sumado Will y Tobey. Nuestros bases están también bien, a pesar de que Diot hoy estaba débil por problemas físicos. Pero somos conscientes de que tenemos un calendario muy difícil. Lo vemos como una oportunidad para demostrar cosas. Jugamos contra los mejores y tendremos que jugar de la mejor manera.



MATT THOMAS

Los puntos de inflexión, tras esta semana, no podíamos esperar que fueran desde la defensa. Matt está en un gran momento, pero también Van Rossom y hoy Will Thomas, con siete asistencias. Will ha sabido leer perfectamente la defensa del Iberostar.



SIN PRESIÓN DE AQUÍ EN ADELANTE

Hay un valor que podemos demostrar, que es nuestra ambición, y ahí está el reto. Desde el alivio de no tener necesidad, queremos el compromiso del equipo para conseguir más cosas. Creo que este equipo puede ser mejor y aspiro a conseguirlo.



RECIBIMIENTO A VIDORRETA

Ha sido positivo en general. Espero que cuando yo vuelva me reciban positivamente.



MATICES FINALES

Hemos tenido handicaps como la gastroenteritis de Diot y que Labeyrie no pudo entrenar por lo mismo. Mi hija también la tiene, así que espero que no tenga nada que ver.