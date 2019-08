Scariolo desvela el 'no' de un jugador del Valencia BC a la selección

Tras el descarte de Joan Sastre, Quino Colom es el único jugador taronja que sigue con opciones de disputar el Mundial de China a falta del último corte del Sergio Scariolo, pero quizá podría haber habido un tercer jugador del Valencia Basket en la concentración previa al Mundial de no haberse dado una circunstancia que el propio seleccionador nacional ha desvelado este miércoles en una entrevista a As.

Así, a la pregunta de si le había decepcionado el 'no' de Nikola Mirotic a la selección este verano, Scariolo contestó lo siguiente: "Hemos tenido el no de Mirotic, Ibaka, Sergio Rodríguez, Abrines y Abalde. Hubo una petición de los cinco de no considerarles. Para mí están todos en el mismo plano. Pero ningún rencor, ningún mal rollo guardado de cara al futuro. Ha pasado otras veces y no hay que darle más vueltas de lo que se ha hecho. Y respecto a Pau, es que no existe un compromiso más alto que el de Pau. Todos estamos por debajo del compromiso que Pau ha demostrado por esta camiseta. Navarro es el único que podría estar a esa altura".

Con ello queda claro que Alberto Abalde, habitual en las ventanas FIBA, fue quien prefirió dejar a un lado a la selección este verano para centrarse en en el Valencia Basket y en una pretemporada que debe ayudarle a empezar mejor que nunca el nuevo curso que arranca con la Supercopa Endesa el 21 de septiembre, apenas una semana después del final del Mundial.

Ya el pasado 9 de agosto, en declaraciones a SUPER, Abalde dejó claro su compromiso con el Valencia Basket de cara a un año en el que espera mejorar su rendimiento y tener un rol más importante en la plantilla de Jaume Ponsarnau. "Me motiva mucho el hecho de no haber estado en la lista de la selección para trabajar muy duro este verano, como estoy haciendo, de cara a prepararme para mi club el año que viene. Soy ambicioso, quiero crecer, ser más importante y ayudar al equipo a hacer un buen año en la Euroliga. Y en eso estoy focalizando".

De momento, al igual que el resto de jugadores disponibles, ha empezado la pretemporada en un gran estado de forma a pesar del largo período estival, en el que ha estado trabajando también por su cuenta para empezar con las pilas cargadas la que será su tercera temporada en el club taronja.