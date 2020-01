Dos bajas y dos dudas del Valencia BC para el partido ante el CSKA

El Valencia Basket disputa este jueves su tercer partido en Rusia en apenas nueve días con ocasión de la visita al actual campeón de la Euroliga, el CSKA de Moscú. Un partido al que llegan en buen momento de forma tras las victorias ante el Khimki, el Zenit y el UCAM Murcia, pero para el que no podrá contar con algunos jugadores Jaume Ponsarnau.

El técnico, tras el entrenamiento de este martes, explicó que "anímicamente estamos bien, con confianza, creemos en nosotros y eso se nota cuando entrenamos, los jugadores están bien físicamente pero algunos aún no están. Joan Sastre aún sigue con fiebre, Ndour está en la fase final pero veremos si puede viajar porque no ha podido entrenar. Y Jordan Loyd, que tenía unas molestias en el tobillo desde hace unas semanas, ha recaído un poco y veremos a ver qué pasa, pero el resto de jugadores están bien", al margen del lesionado Mike Tobey, que no viajará.

Respecto al rival, Ponsarnau añade que "juegan con mucho talento, muy polivalente y buscan donde creen que tienes un punto débil. Y lo buscan muy inteligentemente. Saben leer los partidos, igual no están haciendo un buen partido y te pasan por encima en el último cuarto, o llegan al último cuarto ganando de mucho y están pensando en el próximo partido. Pueden tener estas inconsistencias porque tienen esta gran calidad competitiva".

Respecto al partido de la primera vuelta ante su rival de este jueves, Ponsarnau destaca la mejoría del juego de los taronja desde entonces. "Hemos mejorado, teníamos la mentalidad para hacerlo y lo estamos haciendo, pero aunque hemos mejorado, nos enfrentamos a un equipo que nos puede hacer mucho mal, como pasó aquí. Jugamos en su casa y eso es un hándicap importante. Es importante atacar bien y adaptarte a todo lo que te plantean a nivel conceptual. Debemos encontrar nuestra inspiración y aprovecharla", señaló.

"A nivel defensivo, cada vez que se abra una vía de agua, debemos pararla como sea. Encontrar jugadores o conceptos para pararlas. Es importante vivir el partido durante los 40 minutos contra un equipo de esta calidad ofensiva y defensiva, e ir leyendo en cada momento y ser inteligentes para adaptarnos. Se habla mucho de su talento ofensivo, pero conceptualmente (en defensa), para mí es uno de los mejores equipos de la Euroliga", apuntó.