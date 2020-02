Horario y dónde ver el Valencia Basket-RETAbet Bilbao

Valencia Basket repite en la Fonteta menos de dos días después de su triunfo ante el Panathinaikos para enfrentarse al RETAbet Bilbao Basket (domingo 2, 20:00h, Fonteta, Movistar Deportes 1 y 97,7 Radio) en un partido de la jornada 20 de la Liga Endesa que supondrá el primer regreso del escolta Rafa Martínez a la Fonteta tras su etapa de once temporadas en nuestro Club. El equipo taronja contará con el apoyo de su público para conseguir esa energía extra para compensar el desgaste de la batalla del viernes ante un rival que fue el único que en la primera vuelta se impuso a todos los equipos Euroliga en la Liga Endesa. Para tratar de alargar su buena racha como local en competición nacional (encadena seis triunfos seguidos y no pierde en la Fonteta en acb desde hace casi tres meses), el entrenador Jaume Ponsarnau no podrá contar ni con Sam Van Rossom ni con Jordan Loyd, mientras que Mike Tobey tiene difícil volver pese a que encara la recta final de la recuperación de su lesión en el sóleo. Valencia Basket ocupa actualmente la séptima posición de la Liga Endesa, con un 10-9 en la clasificación.



Con un triunfo más y alojado en la sexta plaza llega el RETAbet Bilbao Basket a la Fonteta, que a su vitola de matagigantes añadió una racha de seis victorias consecutivas para meterse en la Copa del Rey (incluyendo una en el Palau Blaugrana para sacar el billete a la cita de Málaga) que se cortó la semana pasada con una abultada derrota en la cancha del Herbalife Gran Canaria. Liderado por la dupla formada por Balvin y Bouteille, los Hombres de Negro ya han demostrado que son un visitante peligroso llevándose el triunfo de Tenerife, Burgos, Murcia y Barcelona. Y un rival incómodo en Valencia, ya que han sacado cuatro victorias en sus últimas diez visitas a la Fonteta. Jaylon Brown, recientemente operado de una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho, es baja segura mientras que Tomeu Rigo es seria duda por un proceso vírico.



El entrenador recordaba tras el triunfo del viernes que el RETAbet Bilbao Basket "es un equipo muy peligroso y os diré porqué. Porque tienen más talento del que en un principio siendo un equipo que sube de la LEB se podía esperar y porque tienen todo un bagaje táctico contra el que los equipos de Euroliga no tenemos tiempo de prepararnos y ellos lo hacen de maravilla. Te pillan en todo y tienen mucho jugador muy agresivo en todas estas situaciones. Va a ser un partido muy difícil, ellos están haciendo una temporada meritoria y vienen con la ambición de ganarnos, como ya hicieron en el Palau Blaugrana. Tenemos el máximo respeto hacia ellos, vamos a descansar lo máximo que podamos y a mentalizarnos lo máximo que podamos para intentar el domingo el mejor partido que podamos. Y además vuelve Rafa Martínez. Ese también es muy peligroso, le respetamos muchísimo y le queremos muchísimo". El base belga Sam Van Rossom se lesionó en el partido ante Panathinaikos y las pruebas a las que se sometió el sábado han revelado que padece una lesión en la musculatura isquiotibial izquierda, por lo que se perderá los próximos compromisos del equipo taronja, comenzando por el enfrentamiento ante los bilbaínos. A la baja de Van Rossom se une como segura la del escolta Jordan Loyd, que afronta la primera de las cinco semanas de recuperación previstas para curar la fractura por sobrecarga que sufre en el escafoides del pie derecho. También tiene muy difícil llegar al partido el pívot norteamericano Mike Tobey, que se ha perdido los últimos siete partidos por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y que dependiendo de sus sensaciones en el entrenamiento del domingo puede apurar sus opciones de volver a la convocatoria o será descartado de forma definitiva. La noche del domingo será muy especial, ya que será la primera vez que el eterno escolta Rafa Martínez, regrese a la Fonteta defendiendo los colores de un equipo diferente tras su etapa de once temporadas en nuestro Club. Rafa se convirtió en el jugador más laureado de la historia de la entidad, con cinco títulos en su palmarés taronja. Rafa se fue como el segundo en partidos jugados (626) y siendo el máximo anotador de la historia del Club con 5.589 puntos, siendo además también el jugador con más puntos anotados en la Liga Endesa y en la Copa del Rey. Mañana, se reencontrará con hasta nueve jugadores con los que levantó la EuroCup la pasada campaña y con la que fue su afición durante más de una década.

