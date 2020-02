Parte de guerra del Valencia Basket para la Copa del Rey

Complicada puesta en escena la que tiene por delante el Valencia Basket en la Copa del Rey de Málaga. Y no sólo por la entidad del rival, el todopoderoso Barça de Nikola Mirotic, sino por las condiciones físicas de una plantilla que no viaja en su mejor momento.

"Jordan Loyd y Sam Van Rossom no van a estar", explicó el entrenador taronja Jaume Ponsarnau, que también informó de otra serie de jugadores que llegarán muy mermados físicamente tras el duelo del pasado domingo en Madrid ante el Movistar Estudiantes.

"Vives jugó con molestias ante el Estudiantes y el plan era dosificarlo allí. Hicimos lo que pudimos. Marinkovic arrastra molestias en la rodilla y está desde el lunes con tratamiento. Dubljevic si dice que está bien es que está bien, aunque seguro que con mucho dolor", destacó el de Tárrega.

"Por otra parte Ndour y Labeyrie pasaron mala noche y llegaron en malas condiciones para entrenar este martes. Veremos hoy. No hablo de más jugadores por no llorar más, hablo de cinco jugadores más los dos lesionados.... En todo caso esto no es nada grave ni nada contagioso, vamos a esperar a ver hoy", insistió.



Pese a todos estos problemas procedentes de la enfermería, Jaume Ponsarnau se mostró optimista de cara al choque de este jueves pues "lo que está claro es que los jugadores tienen muchas ganas de dar su cien por cien. Durante la temporada seguro que hemos tenido mejores momentos físicos y de energía, pero las ganas están al cien por cien y eso en un torneo como este es lo más importante".

