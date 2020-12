Jaume Ponsarnau espera el adiós de Quino Colom

Aunque asegura que su gran preocupación ahora es el partido de este miércoles en la Euroliga ante el Olympiacos, Jaume Ponsarnau aseguró ayer que espera «que se pueda cerrar» la marcha del base andorrano Quino Colom al Estrella Roja, que se ha interesado por él en los últimos días.

Aún así, el técnico dijo que no tenía «información». El club valenciano y el técnico comunicaron el pasado verano al jugador que no entraba en sus planes pero no se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato que les une hasta el mes de junio ni el jugador ha aceptado las diversas propuestas que ha tenido de otros clubes desde entonces.

Aún así, desde la entidad se ha alabado la actitud del jugador en los entrenamientos y Colom fue convocado por el seleccionador nacional Sergio Scariolo para los dos encuentros de clasificación para el Eurobasket 2022 que España disputó hace unas semanas.

Por otra parte, Jaume Ponsarnau señaló ayer antes de visitar este miércoles al Olympiacos en la Euroliga que les ha sorprendido el gran nivel que ha mostrado la estrella griega Vassilis Spanoulis tras la grave lesión que sufrió la pasada campaña. «Spanoulis les está ayudando mucho y nos ha sorprendido especialmente su rendimiento», apuntó el técnico en una rueda de prensa en la que mostró su admiración por el equipo griego.

«Les respetamos mucho, están jugando muy bien, con una filosofía muy atractiva, proponiendo muchas cosas a las que es difícil responder y con jugadores muy buenos. El reto es enorme», destacó. El entrenador catalán admitió que el hecho de jugar sin público por las restricciones sanitarias por el COVID 19 puede notarse un poco más en una pista como la de Olympiacos, «pero tenemos mucho respeto y tenemos claro que tenemos que hacer un partido redondo para ganar», apostilló.

«En el actual contexto, el índice de victorias como local ha bajado. Nosotros mismos tenemos un buen índice de victorias fuera, hemos jugado doce partidos y hemos perdido cuatro y en cambio a casa no estamos satisfechos», explicó Ponsarnau, que cree que las expectativas que se tiene por jugar en casa «condicionan a los jugadores».

El entrenador del conjunto valenciano se mostró satisfecho por el regreso de Louis Labeyrie el pasado domingo en la pista del Movistar Estudiantes tras el esguince de tobillo que le ha tenido fuera del equipo un par de semanas.

«Vimos que nos podía ayudar y es importante integrarlo lo más rápidamente posible, y por eso fue titular. Las sensaciones son buenas y el resto del equipo está bien», señaló.

Aún así, remarcó que el del domingo fue el sexto partido en trece días y "eso en nuestra cultura es una barbaridad, la Euroliga no era así antes, había jornadas triple una vez cada mucho». «La exigencia mental es muy alta y no haber tenido buenos resultados en la ACB nos ha condicionado, también las lesiones o que todos los partidos han sido muy duros pero queremos vivir esto y aprender».

