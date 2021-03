El primer título de la temporada se decide en València

València vuelve a convertirse en el epicentro del baloncesto con la celebración de la Copa de la Reina que desde el jueves 4 de marzo y hasta el domingo 7, reúne a los ocho mejores equipos de la Liga Femenina Endesa con el Valencia Basket como anfitrión.

La Copa arranca el jueves con los dos primeros partidos de cuartos de final en los que el Spar Girona se mide al Estudiantes y el Perfumerías Avenida al Durán Maquinaria Ensino. Girona y Pefumerías Avenida parten como favoritos en ambos casos y podrían reeditar el sábado en semifinales la final de las cuatro últimas ediciones. Las salmantinas, vigentes campeonas, buscan en València su quinto título consecutivo. Mientras el Spar Girona, líder de la Liga y subcampeón en los últimos 4 años, esta vez, quiere el título.

El otro gran favorito es el anfitrión, el Valencia Basket, que afronta su tercera participación en el torneo del KO y debutará el viernes en cuartos de final ante el Euskotren. Si gana, se mediría el sábado en semifinales al ganador del choque entre Lointek Gernika y Ciudad de La Laguna, por lo que no se encontraría hipotéticamente Girona o Perfumerías, hasta la final. El Valencia Basket, tras caer en cuartos en su primera participación y el año pasado en semifinales, este año, en casa, no se conforma con otra cosa que no sea luchar por el título. Las de Rubén Burgos llegan pletóricas tras haber cedido sólo una derrota esta temporada (ante Perfumerías Avenida y en la prórroga).

La Copa se celebrará con un estricto protocolo anti-covid y con tan sólo 150 espectadores en las gradas en cada uno de los 7 partidos que se disputarán en el Pabellón de la Fuente de San Luis.



Calendario de competición

Todos los partidos serán retransmitidos en directo por Teledeporte

Jueves 4

17:30: Spar Girona-Movistar Estudiantes (Partido 2)

20:30: Perfumerías Avenida-Durán Maquinaria Ensino (Partido 1)

Viernes 5

17:30: Lointek Gernika Bizkaia- Ciudad de La Laguna Tenerife (Partido 4)

20.30: Valencia B.C.- IDK Euskotren (Partido 3)

Sábado 6

13:00: Semifinal Ganador partido 2-Ganador partido 1

16:30: Semifinal Ganador partido 4 - ganador partido 3

Domingo 7

13:00: Final



Así llegan los 8 candidatos al título

Perfumerías Avenida llega como el mejor ataque y el Valencia BC como la mejor defensa. Spar Girona es el equipo más reboteador y Lointek Gernika ha ganado sus últimos cinco partidos disputados. Aunque los cuatro cabezas de serie no podrán confiarse en sus cruces de cuartos de final. El Movistar Estudiantes regresa a la Copa 16 años después como la gran revelación de la temporada. El Durán Maquinaria Ensino destaca por su poder ofensivo, mientras que el Ciudad de La Laguna Tenerife se ha reforzado para convertirse en un peligroso rival en un torneo corto. Por último, el IDK Euskotren tirará de experiencia para sorprender a sus rivales.

SPAR GIRONA

Puesto: 1º | Balance: 24-3

Últimos 5 partidos: 4-1

Ptos a Favor: 75.8 (2º) | Pts en contra: 61.1 (4º)

Rebotes: 34.0 (1º) | Asistencias: 14.5 (3º)

% T3: 34.3% (5º) | % T2: 52.1% (1º) | % TL: 73.5% (2º)

Llega a Valencia como líder de la Liga Regular gracias a que es uno de los pocos equipos que ha jugado los 27 partidos. Tiene tres derrotas en su casillero (la de su visita a Salamanca y el doble duelo con el Valencia BC) pero harían mal de fiarse del equipo de Alfred Julbe. Es el primero en rebotes y porcentaje de tiros de dos, lo que dice mucho del potencial de su juego interior. Además, está acostumbrado a ganar finales igualados, con jugadoras de muchísimo nivel. Confían en recuperar a Chelsea Gray, que no ha podido jugar los dos últimos encuentros.



MOVISTAR ESTUDIANTES

Puesto: 4º | Balance: 16-9

Últimos 5 partidos: 3-2

Ptos a Favor: 69.9 (4º) | Pts en contra: 63.3 (5º)

Rebotes: 31.9 (4º) | Asistencias: 14.3 (4º)

% T3: 34.0% (6º) | % T2: 46.5% (8º) | % TL: 72.6% (3º)

Otro equipo que está pendiente de poder contar con dos jugadoras claves (Jana Raman y Leslie Knight) que no han podido estar en los últimos encuentros. Regresa a la Copa 16 años después, al mismo escenario (la Fonteta) y con el mismo técnico en el banquillo (Alberto Ortego). Ha conseguido, al igual que el Valencia BC en el 2019 y el Ciudad de La Laguna en el 2020, clasificarse en la Copa siendo un equipo recién ascendido. Y llega con unos buenos números en ataque, apostando por un baloncesto alegre y atrevido.



PERFUMERÍAS AVENIDA

Puesto: 2º | Balance: 25-0

Últimos 5 partidos: 5-0

Ptos a Favor: 81.6 (1º) | Pts en contra: 58.2 (2º)

Rebotes: 32.2 (3º) | Asistencias: 17.0 (1º)

% T3: 39.8% (1º) | % T2: 53.7% (1º) | % TL: 70.3% (7º)

Llega invicto tanto en Liga como en Euroliga y Supercopa. Si además es el campeón de las últimas cuatro ediciones de la Copa de la Reina, las salmantinas llegan con la vitola de favoritas. Con otro 'invictus' al frente, Roberto Íñiguez, el Avenida presenta los mejores números en ataque, asistencias y porcentajes de triple y tiros de dos. La llegada de la joven americana Bella Alarie suple la lesión de Marica Gajic, mientras que Katie Lou Samuelson se ha confirmado como una super estrella en la primera temporada en LF Endesa.



DURÁN MAQUINARIA ENSINO

Puesto: 7º | Balance: 12-14

Últimos 5 partidos: 2-3

Ptos a Favor: 68.4 (5º) | Pts en contra: 71.8 (8º)

Rebotes: 26.8 (8º) | Asistencias: 13.9 (6º)

% T3: 35.9% (2º) | % T2: 50.1% (5º) | % TL: 76.1% (1º)

Las gallegas se presentan en Valencia como un equipo peligroso gracias a sus buenos datos en ataque (5º mejor en anotación, 2º en porcentaje de triples y 1º en tiros libres). Sus fortalezas están en la calidad en la pista delantera de jugadoras como Vega Gimeno, Aleksandra Stanacev o Bea Sánchez. El sorteo no fue propicio y repetirán los cuartos de final de Salamanca ante el campeón, con el que ya jugaron un partido muy igualado en la primera jornada de Liga.



LOINTEK GERNIKA BIZKAIA

Puesto: 6º | Balance: 15-8

Últimos 5 partidos: 5-0

Ptos a Favor: 67.5 (6º) | Pts en contra: 60.1 (3º)

Rebotes: 31.6 (5º) | Asistencias: 14.3 (4º)

% T3: 34.8% (3º) | % T2: 48.2% (6º) | % TL: 70.5% (6º)

Su mayor hándicap es que sólo ha podido jugar un partido en el mes de febrero (el que ganó en Magariños), aunque su racha es de +5 en los últimos cinco encuentros disputados. El año pasado cayó en cuartos de final, pero es un equipo que ha jugado ya dos semifinales de Copa (2017 y 2019). Su sobriedad y su defensa (la tercera mejor de los participantes) serán sus puntos fuertes, con el dúo nacional formado por Nogaye Lo y Belén Arrojo como su pareja de máximas anotadoras.



CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE

Puesto: 5º | Balance: 13-14

Últimos 5 partidos: 2-3

Ptos a Favor: 67.0 (7º) | Pts en contra: 71.6 (7º)

Rebotes: 30.0 (7º) | Asistencias: 11.3 (8º)

% T3: 29.1% (8º) | % T2: 47.4% (7º) | % TL: 66.8% (8º)

Es, seguramente, el equipo más irregular de los ocho participantes. Llega con un balance negativo y después de caer contundentemente ante el Perfumerías Avenida en Liga. Esta temporada ya ganó a su rival de cuartos en la Eurocup, y cuenta con algunas jugadoras de enorme talento (Atkinson, Taylor, Ocete€). Además, tiene margen de mejora si consigue integrar a sus últimos fichajes (Fasoula, Raksanyi y Abdi). Un rival siempre peligroso al que benefician las competiciones cortas.



VALENCIA BC

Puesto: 3º | Balance: 24-1

Últimos 5 partidos: 5-0

Ptos a Favor: 74.2 (3º) | Pts en contra: 56.4 (1º)

Rebotes: 33.5 (2º) | Asistencias: 15.4 (2º)

% T3: 34.4% (4º) | % T2: 50.3% (4º) | % TL: 71.1% (5º)

El paso delante de esta temporada, la condición de equipo local, la calidad de su plantilla y el balance de 24-1 en Liga sitúan al Valencia BC como candidato firme al título. Llegó a cuartos en 2019 y a semis en 2020, por lo que el siguiente paso sería jugar una final de Copa. Llega como la mejor defensa de la Liga, después de ganar en los últimos minutos al Spar Girona y con el recuerdo del 'partidazo' de Würzburg resuelto en la prórroga como única derrota.



IDK EUSKOTREN

Puesto: 11º | Balance: 11-14

Últimos 5 partidos: 1-4

Ptos a Favor: 67.0 (7º) | Pts en contra: 67.2 (6º)

Rebotes: 30.4 (6º) | Asistencias: 12.8 (7º)

% T3: 33.3% (7º) | % T2: 51.2% (3º) | % TL: 71.8% (4º)

En principio llegan con el peor balance de victorias-derrotas, con un 1-4 en los últimos partidos y el sorteo les ha enfrentado a uno de los aspirantes al título. Pero el IDK Euskotren es un equipo muy sólido capaz de poner en aprieto al Perfumerías Avenida en su propia cancha (perdió en la prórroga) y con la experiencia de cuatro ediciones de Copa de la Reina disputadas. Con jugadoras veteranas como Toch Sarr y Laura García, más el dominio de una Mariam Coulibaly en su mejor momento, será un equipo a tener en cuenta.