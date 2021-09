El entrenador del Valencia Basket Rubén Burgos valoró tras el segundo partido de la fase previa de la Euroliga Femenina ante Tango Bourges que “era un partido en el que está claro que la emoción competitiva para ambos equipos no iba a ser sencilla de conseguir, dado que el resultado nos enviaba a un grupo o a otro de Eurocup de nivel parejo. Nuestra entrada en pista no ha sido buena y eso no nos ha gustado como equipo, dado que nuestras señas de identidad no se estaban cumpliendo".

En este sentido, el prparador taronja indicó que habían "encajado 23 puntos en un primer cuarto con contraataques sencillos y mucha pérdida de balón. Creo que el segundo cuarto nuestro ha sido bastante más positivo y compartiendo el balón en ataque hemos conseguido mejores posición de tiro. Tal vez los porcentajes sin ser tan elevados como quisiéramos, especialmente en el lanzamiento de tres, pero el equipo ha podido circular mejor la pelota".

Aún así, prosiguió el de Ribarroja, "el rival sí que estaba acertado. Ese 7/12 en triples, algunos mérito del rival, algunos demérito de nuestra defensa, dejando a tiradoras demasiado liberadas nos ha hecho daño y las ha mantenido en partido. En el final ajustado la pelota ha caído de su lado, en parte por los fallos puntuales en el tiro libre, en las decisiones finales".

"El partido nos ha servido en bastantes líneas para repartir minutos entre las jugadoras, repartir responsabilidades"

Respecto al tiempo extra, el técnico del Valencia Basket apuntó que creía "que la prórroga ha estado igualada, no hemos podido levantar la pelota para buscar un lanzamiento de tres, que era lo que queríamos".

Pese a la derrota, Burgos quiso destacar que "el partido nos ha servido en bastantes líneas para repartir minutos entre las jugadoras, repartir responsabilidades, probar aspectos de juego mejor que en un entrenamiento con un rival de nivel Euroliga".

Algo que espera pueda servir de cara a la temporada que resta por delante y que sólo acaba de comenzar. "Ahora de lo que se trata es de recuperarnos física y mentalmente, tener salud, para el inicio de la liga que va a ser dentro de dos días y contra un equipo que se está preparando muy bien contra nosotras”, concluyó Rubén Burgos.