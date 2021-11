El rodillo taronja sigue en marcha. El Valencia Basket sumó este martes una nueva victoria (67-42) en un inicio de temporada para enmarcar, con el único borrón de la fase previa de la Euroliga. Las de Rubén Burgos, a pesar de sufrir en un segundo cuarto que llevó al Kangoeroes con ventaja al descanso, lograron hacerse fuertes en casa en la segunda parte para seguir invictas en la Eurocup Women y asegurarse virtualmente la clasificación como primeras de grupo.

Rubén Burgos apostó de inicio por Leticia Romero, Queralt Casas, Ángela Salvadores, Trahan-Davis y Marie Gülich y aunque la primera canasta cayó del lado visitante de la mano de Katanic , no tardaron las taronja en tomar el mando del partido a través de una inspirada Ángela Salvadores, que anotó nueve puntos en los primeros diez minutos, en los que las locales se fueron por delante en el marcador con un claro 15-7.

La ovetense, sin embargo, no tardó en ver repartida la responsabilidad anotadora con la entrada en pista de una Rebecca Allen que llegó siendo duda hasta última hora, pero que demostró estar recuperada de sus molestias en el hombro derecho. Suya fue la primera canasta del segundo cuarto, en el que no tardó tampoco en anotar su primer triple. Eso sí, si alguien castigó al rival desde más allá de la línea de 6,75 en el segundo cuarto fue Resimont, quien encadenó tres triples consecutivos para llegar al descanso con 14 puntos en su casillero, claves para que las belgas dieran la vuelta al partido y se fueran al vestuario con una ligera ventaja (29-31), que pudo ser mayor de no ser por un triple final de Leticia Romero.

La reacción no podía esperar a la vuelta a la pista y las de Rubén Burgos activaron de nuevo el modo rodillo para pasar por encima del Kangoeroes, con un parcial que llegó a ser de 21-0 y que disparó a las locales hasta el 47-31, con festival anotador de Rebecca Allen y Leticia Romero, a las que se sumaron con dos canastas Laura Gil y Raquel Carrera.

Los cinco puntos seguidos de Harris antes del último cuarto no cambiaron la inercia del partido y Anna Gómez, Salvadores y Gülich elevaron la ventaja hasta el 56-40, que obligaba a Arvid Diels a parar el partido. Las cuatro faltas con la que se cargó Resimont en el tercer cuarto mermaron más aún la capacidad de reacción visitante y el Valencia Basket lo aprovechó para rematar el partido con un parcial final de 11-0 que llevó el marcador hasta el definitivo 67-42, con 14 puntos de una Rebecca Allen que acabó siendo la máxima anotadora del partido ante un rival contra el que también fue clave en el partido de la primera vuelta en Bélgica.