La selección cubana, con Jasiel Rivero como líder anotador, no pudo imponerse en La Habana a Puerto Rico (62-65), y se queda sin opciones de clasificarse para el Mundial de 2023. El ala-pívot del Valencia BC convirtió 13 puntos, capturó cuatro rebotes y repartió cuatro asistencias en ayuda de su equipo.

Los portorriqueños certificaron el segundo triunfo contra el conjunto cubano en el grupo D de las eliminatorias de las Américas, por lo que se aseguran el pase a la segunda ronda junto a México y Estados Unidos dejando fuera de la pelea a Cuba.

Como en Europa, los tres primeros accederán al grupo de segunda ronda arrastrando victorias y derrotas contra los clasificados de su grupo, un objetivo inalcanzable para los cubanos con un balance de 0-4.

Tras el partido, Jasiel Rivero admitió, pese a la mejora, que a la selección de su país le "falta hacerlo mejor". "Creo que mejoramos en relación con lo hecho contra México hace unos días, aunque todavía nos falta hacerlo mejor en algunas situaciones de juego, sobre todo en los finales", comentó tras el partido el jugador 'taronja'.

"Aún nos queda tomar las decisiones más acertadas en los instantes decisivos, pero fue un partido muy intenso y luchado de principio a fin, aunque lamentamos no haber podido alcanzar la victoria para alegría de la afición que vino a apoyarnos", indicó el jugador de La Habana.

Rivero destacó en el ataque cubano, con 13 puntos, producto de cuatro canastas desde la corta distancia, un triple y dos tiros libres. No obstante, Jasiel no tuvo su mejor día desde la línea de tiros libres, desde donde se quedó con un 25 % (2/8).

"Me sentía muy bien en el juego y con muchos deseos, pero no me cayeron algunas canastas y los tiros libres. Sé que el público siempre espera el máximo de mí y eso es una presión que debo enfrentar, y lo hago convencido de que mi aporte es esencial para sacar adelante al equipo", finalizó.

