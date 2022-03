Joan Peñarroya no podía estar más orgulloso del trabajo del equipo en la victoria ante el Barcelona y más aún de haberla logrado ante una Fonteta prácticamente llena, algo que no sucedía desde hace dos años.

Así, en un primer análisis del partido, el técnico destacó que "ha sido una buena victoria, La Fonteta tenía un buen aspecto, ante un rival inmejorable, empezamos bien, con buena intensidad, pero nuestras pérdidas en los primeros minutos y algún fallo en el tiro libre no nos permitieron estar más desahogados, pero en intensidad, ritmo y ganar rebotes, el partido era bueno. Hemos seguido igual en la reanudación, hemos dominado el rebote para lograr situaciones de carrera, muchos jugadores han sumado, Guillem Ferrando ha sido el mejor+/- del equipo, sus 13 minutos han sido tremendos y estamos contentos por el trabajo, pero el martes tenemos otro partido".

Respecto al canterano, con menos minutos desde que se recuperaron todos, añadió que "Guillem es un jugador joven, que está viviendo, igual que Millán, una situación un poco precipitada en cuanto a la importancia en la temporada con el primer equipo, parecía que a veces le pesaba la responsabilidad, pero no es así, es un tema normal de su progresión, de su camino. Ha vuelto a dinámica de LEB Plata y le ha ido muy bien porque ha vuelto a coger confianza, le he pedido que juegue como lo hace él, que disfrute de jugar contra el Barça y ha hecho un partido que muestra el jugador que puede llegar a ser, pero el camino para nuestros chicos todavía es largo.

Respecto a una de las claves, señaló la superioridad en el rebote. "Hemos afrontado con muy buena mentalidad el partido, no es fácil cuando juegas cada 48 o 70 horas afrontar todos los partidos de la misma forma. Llegábamos muy justos de preparación, pero en esto del deporte, la cabeza es lo que manda y la de los jugadores estaba muy metida en el partido, para aprovechar los buenos momentos y sufrir en los malos. La diferencia en el rebote ante un rival tan poderoso habla de lo metido y lo físicos que hemos estado".

Ambiente en La Fonteta

"Queremos y nos gusta a todos. Tenemos que alimentar a nuestra gente para que venga a La Fonteta, esté con el equipo y nos ayude en momentos de dificultad, pero sobre todo, lo importante es que se vayan a casa contentos con lo que han visto", destacó Peñarroya tras un partido en el que quedaron pocos asientos vacíos..

Susto con Dimitrijevic

Respecto a lo que parecía una lesión importante de Dimitrijevic al final del segundo cuarto, admitió Peñarroya que "cuando he entrado al descanso me han dicho que no podría jugar, que estaba muy dolorido, creo que se ha asustado, tenía mucho dolor pero cuando faltaban dos minutos me han dicho que probaba y que jugaba. No espero que tengamos problemas, aunque igual mañana está un poco dolorido".