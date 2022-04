El escolta internacional canadiense Olivier Hanlan (1,93m, Gatineau (Quebec), 15/02/1993, 29 años) ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket hasta el final de la actual temporada, tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física. El jugador procede del Aris Thessaloniki, equipo con el que era el máximo anotador de la liga griega con un promedio de 20,8 puntos con un 38,3% en triples, 3,5 rebotes y 2,9 asistencias para 19,7 créditos de valoración.

Revisión en el Hospital IMSKE

El jugador canadiense pasó el miércoles la revisión médica y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en el Hospital IMSKE a cargo del Dr. Ignacio Muñoz, director médico de este centro y jefe de los servicios médicos del Valencia Basket y del Dr. Sergio Calvache, médico del primer equipo masculino taronja, superando las pruebas funcionales realizadas por los servicios médicos de forma satisfactoria

Primeras declaraciones

Tras un primer día en Valencia de revisiones médicas y asuntos logísticos, Olivier Hanlan ha trabajado en la mañana del jueves por primera vez sobre el parquet de la pista 3 de L’Alqueria del Basket. Pese a que la primera plantilla masculina disfrutaba de su segundo día seguido sin entrenamiento colectivo tras una racha de cuatro partidos en siete días, el escolta canadiense ha coincidido con buena parte de sus compañeros en el gimnasio y después ha realizado trabajo táctico con algunos de ellos para empezar a familiarizarse con los sistemas del equipo.

En sus primeras palabras como jugador taronja, Olivier Hanlan destacaba que venir a Valencia Basket fue “una decisión fácil. Les he ido viendo en la Euroliga y en la EuroCup y he visto a Valencia Basket siempre arriba. Tengo algunos amigos en la acb y he tenido la oportunidad de ver algunos partidos del equipo este año. Valencia Basket está haciendo un año fantástico, esas dos victorias ante el Barcelona son grandes triunfos. Cuando recibí la llamada fue muy emocionante y fue muy sencillo venir aquí”.

Preguntado sobre lo que puede aportar al Valencia Basket, Hanlan descata: “El equipo ya está jugando bien, ya me han comentado cosas sobre los problemas de lesiones que ha tenido el equipo. Creo que he tenido un principio de temporada sólido en Grecia y espero poder trasladar eso al rol que pueda tener aquí y darle al equipo todo lo que pueda, en ataque, en defensa. Simplemente ayudar al equipo a ganar partidos”.

Comparado con aquel jugador que tuvo en Lituania con el Zalgiris su primera experiencia en el nivel más alto del baloncesto europeo, Hanlan considera que “ahora soy un jugador mucho más maduro respecto a mi primer año en Europa con Zalgiris. Estoy mucho más acostumbrado al baloncesto europeo y a los entrenadores. Ya ha pasado un tiempo y Valencia Basket es un equipo con el nivel de los de Euroliga. Creo que ahora con mi ética de trabajo, mis rutinas y mi forma de jugar creo que esta vez todo va a ser mucho mejor”.

En su primera toma de contacto con el equipo, el nuevo jugador taronja se mostró gratamente sorprendido: “La primera impresión ha sido muy buena, con el entrenador y el staff. Hoy el equipo tenía el día libre y todo el mundo estaba aquí trabajando todos juntos en el gimnasio. Eso deja claro que el equipo tiene una muy buena química, que trabajan duro y que no es casualidad que hayan conseguido todas estas victorias. Esto empieza con el capitán y todos los líderes del equipo, pero parece que tenemos un gran grupo de jugadores y de compañeros”.