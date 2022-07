Guillem Ferrando es, de todos los campeones de Europa sub-20, el jugador que más partidos y minutos acumula en la ACB después de una temporada en la que contó con la plena confianza de Joan Peñarroya en la rotación cuando hubo lesiones. Pero a su cada vez mayor presencia en la Liga Endesa, se le sumó el domingo una medalla de oro que puede suponer un antes y un después en su carrera y la de sus compañeros, como así reconoce en declaraciones a Proyecto FER.

«Posiblemente, podemos hablar de un Guillem antes de este Europeo y de un Guillem después de este Europeo. Pero esto no para. Ahora, se trata de consolidar esta progresión y de ser mejor jugador cada día».

Eso sí, tras llegar a València y con las merecidas vacaciones a la vista, el de Benifairó de la Valldigna puede seguir saboreando el histórico éxito del Europeo, en el que acabó levantando la Copa como capitán. «Estoy muy feliz. He disfrutado de los mejores días de mi vida deportiva. Además, he tenido protagonismo durante todo el evento. Y me he sentido muy cómodo en la pista, con seguridad, con confianza».

Sin embargo, por encima de su satisfacción personal está el éxito colectivo. «Lo que más me reconforta es la medalla de oro. Este trofeo quedará para mi historia personal y para la historia del baloncesto español», señala Guillem Ferrando, extremadamente satisfecho del curso que ahora finaliza para él.

Y es que aunque no pudo saborear con el primer equipo taronja ningún título y se quedó a las puertas del ascenso con el filial a LEB Plata, Guillem Ferrando cree que no le puede pedir más a esta temporada de crecimiento. «Me considero ambicioso y exigente, pero creo que la temporada ha sido de diez. Es difícil pedir más. No he parado de crecer, tanto en lo personal, como en lo deportivo. Este éxito con la selección española mes un colofón perfecto a una temporada prácticamente perfecta».

Y más si además lo consiguió junto a su amigo y compañero Millán Jiménez, quien no llegó junto a él a València al empezar también este martes las vacaciones. Un tiempo de descanso necesario antes de afrontar la pretemporada, mientras se decide el futuro inmediato de ambos para el próximo curso.