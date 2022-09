El Valencia Basket completa su primera plantilla masculina tras haber alcanzado un acuerdo para incorporar al base norteamericano Jared Harper (1,78m, Mableton (Georgia), 14/09/1997, 24 años) hasta el final de la temporada 2022-23. La pasada campaña dividió su temporada entre su presencia con los New Orleans Pelicans de la NBA (7,4 puntos y 2,8 asistencias en algo más de 8 minutos en los cinco partidos que disputó) y jugando la G-League con su equipo afiliado de los Birmingham Squadron, con los que presentó una tarjeta de 21,2 puntos con un 41,1% de acierto en triples, 3,4 rebotes, 6,3 asistencias y 1,5 recuperaciones por encuentro. Este verano participó en la Liga de Verano con los Pelicans con unos números de 17,5 puntos, 4,2 asistencias y 1,5 recuperaciones por partido.

A la Final Four con Auburn Tigers

Jared Lamar Harper empezó a destacar en el Pebblebrook High School de su ciudad natal, siendo compañero del NBA Collin Sexton, siendo elegido dos veces en el mejor quinteto estatal y acabando en su último año de instituto con unos números de 27 puntos, 5,7 rebotes, 10,1 asistencias y 3,7 recuperaciones. Esas cifras llamaron la atención de la universidad de Auburn y con los Tigers ya se consolidó como base titular desde su primer año, subiendo gradualmente sus números. De los 11,4 puntos y 3 asistencias de su año freshman, a los 13,2 puntos y 5,4 asistencias de su segundo curso y los 15,3 puntos y 5,8 asistencias de su última temporada universitaria, la 2018-19. En ese último año, Harper fue uno de los jugadores más destacados en el logro más relevante de la historia de la universidad de Auburn, la Final Four de 2019 que alcanzaron tras eliminar a Kentucky en el Elite Eight (77-71) y cayendo por 62-63 ante Virginia en la Final Four.

Tres años entre la NBA y la G-League

Pese a su brillante periplo universitario, ningún equipo drafteó a Jared Harper en el verano de 2019, aunque no tardó en firmar un two-way contract con los Phoenix Suns, jugando en su primer año profesional tres partidos en la NBA pero pasando la mayor parte del curso con los Northern Arizona Suns de la G-League, con los que presentó una tarjeta de 20,8 puntos, 2,8 rebotes, 5,7 asistencias y 1,1 recuperaciones. En 2020 los New York Knicks le reclutaron, de nuevo con un contrato dual, sumando 8 partidos más en la NBA y con un excelente rendimiento en la G-League con los Westchester Knicks (21,3 puntos, 2,9 rebotes y 6,9 asistencias) que le valió para ser elegido en el mejor quinteto de la Liga de desarrollo estadounidense.

En septiembre de 2021 fueron los New Orleans Pelicans los que se fijaron en Harper para que añadiera cinco partidos más en la NBA en su zurrón personal (aprovechando los menos de 9 minutos que tuvo en pista para meter una media de 7,4 puntos y repartir 2,8 asistencias) y volviera a destacar en la G-League con los Birmingham Squadron, con unos números de 21,2 puntos con un 41,1% de acierto en triples, 3,4 rebotes, 6,3 asistencias y 1,5 recuperaciones por encuentro.

Internacional con Estados Unidos

Esas buenas actuaciones en la liga de desarrollo llamaron la atención de la federación estadounidense, que decidió convocarle para formar parte de la selección norteamericana que participó en las ventanas de clasificación para la Copa del Mundo en febrero de 2022, con 9 puntos y 5 asistencias en el triunfo ante Puerto Rico por 93-76 y 5 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias en la victoria ante México por 89-67.