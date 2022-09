El Valencia Basket ultima el fichaje del base estadounidense Jared Harper, un exterior con el que cerraría la plantilla que dirigirá el técnico Álex Mumbrú y con la que competirá en la Liga Endesa y en la Euroliga.

La web HoopsRumors da por cerrado el acuerdo del club con el jugador, que tiene experiencia NBA en los Suns y en los Knicks y que las dos últimas campañas ha sido uno de los jugadores más destacados de la G-league (la liga de desarrollo de la NBA). Se trata de una firme apuesta del director deportivo, Chechu Mulero, y fuentes del club valenciano confirman que es un jugador que interesa aunque apuntan que no existe aún ningún acuerdo firmado.

El Valencia Basket busca desde hace semanas un último exterior con el que redondear una plantilla que ya tiene actualmente las dos plazas de extranjero no comunitarios ni de países incluidos en el acuerdo Cotonou que pueden disputar la Liga Endesa cubiertas con el cubano Jasiel Rivero y el estadounidense James Webb III.

El Valencia tiene otros dos norteamericanos, Chris Jones y Jonah Radebaugh, pero ambos tienen pasaportes europeos, de Armenia el primero y de Montenegro el segundo.

La entidad ha evaluado las últimas semanas la conveniencia de fichar a un tercer extranjero no comunitario a la espera de que en los próximos meses Rivero obtenga la nacionalidad o bien fichar a un jugador que no ocupe esas plazas para no tener que elegir en cada jornada de la ACB entre dos de los tres.

Finalmente, si se cierra el fichaje de Harper, Álex Mumbrú tendrá que descartar en cada encuentro de la Liga Endesa, bien al exterior o bien a Rivero o a Webb III.