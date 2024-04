Empieza el camino hacia el triplete para el Valencia Basket

El Valencia Basket inicia hoy en San Sebastián el camino hacia el triplete. Tras conquistar esta temporada primero la Supercopa y más tarde la Copa de la Reina, la Liga es ahora el objetivo. Las de Rubén Burgos aspiran a revalidar el título de campeonas que lograron la temporada pasada y el primer paso para ello es superar al IDK Euskotren en cuartos de final, en una eliminatoria que se disputa a dos partidos y en la que el Valencia Basket tendrá el factor cancha a favor. Hoy se celebra el primer partido en la cancha del conjunto vasco y el domingo, en la Fonteta, se celebrará el segundo partido.

El Valencia Basket llega a los playoffs tras finalizar segundos en la Liga Regular sólo superadas por el Perfumerías Avenida. Además de luchar por conquistar su segundo título de Liga, las taronja se juegan mucho ya que necesitan o bien ganar la Liga o alcanzar la Final (siempre que el otro finalista sea Perfumerías Avenida) para alcanzar otro de sus grandes objetivos de la temporada: la clasificación para la Euroliga. Perfumerías, como primero de la Liga Regular, ya tiene la plaza asegurada por lo que una final ante las salmantinas otorgaría la plaza un año más en la máxima competición continental. Pero el primer paso es superar al IDK Euskotren en cuartos de final, un equipo que llega a los playoffs tras finalizar séptimo en la Liga Regular y que, por quinta vez en su historia disputa los cuartos de Final pero que nunca ha alcanzado las semifinales.

El Valencia Basket debuta hoy en los playoffs ante el IDK Euskotren / SD

El Valencia Basket y el IDK Euskotren vuelven a encontrarse en cuartos de Final al igual que sucedió en la pasada Copa de la Reina celebrada en Huelva donde las taronja se proclamaban campeonas. En aquel cruce copero el Valencia Basket superaba al IDK por 63-55.

Favorito en los playoffs

El Valencia Basket parte como claro favorito ante el IDK uno de los pocos equipos de la LF Endesa contra el que las taronja siguen invictas, con un 13-0. Once de estas victorias han sido en LF Endesa y dos en Copa de la Reina. Aún así, las taronja no se fían ya que en San Sebastián los marcadores han sido generalmente ajustados. La mayoría de los triunfos han sido difíciles de sacar con diferencias de +3, +1 y +6, siendo la victoria de la 21-22 la más amplia con un +20. Esta temporada en el Gasca el conjunto taronja se llevó el triunfo por 7 puntos.

Esta temporada, el Valencia Basket se ha impuesto en los dos partidos de Liga Regular y en la Copa de la Reina con un balance por tanto de 3-0.

Así es el camino al título para Valencia Basket. / SD

Bajas sensibles

Tanto Valencia Basket como IDK afrontan los playoffs con sensibles bajas en su juego interior. El conjunto vasco ha perdido en los últimos días a su principal figura, Dulcy Fankam que abandonaba el equipo para incorporarse a las Seattle Storm de la WNBA. Por su parte, Rubén Burgos no podrá contar con Raquel Carrera que precisamente se lesionaba en los cuartos de Copa ante el IDK. Además, Marie Gülich sigue arrastrando molestias físicas. Para suplir la ausencia de Carrera, el Valencia Basket fichaba recientemente a Paula Ginzo que ya debutó el pasado fin de semana con el conjunto taronja.

El análisis de Burgos

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, admitió que el objetivo es el título pero advirtió que no podrán optar a nada si no son capaces de eliminar al IDK Euskotren: «Hemos de mirar el partido, no podemos mirar más allá, si no haces el trabajo ante el IDK no hay nada más», afirmó Burgos, que admitió que es un objetivo lograr una plaza para la próxima Euroliga, para lo que necesitan al menos llegar a la final, pero que les obsesiona y que es una «ambición» que ya han tenido otros años.

«Presión ninguna, motivación, sí. Queremos participar en la Euroliga pero nuestra historia es corta y estamos construyéndola. Hay una vía directa y otra dependiendo de las plazas que haya, queremos hacerlo lo mejor posible. Ahora el objetivo es avanzar, optar a títulos y si además estás en la Euroliga eso apuntala el proyecto», reconoció.

El técnico dijo que están «preparadas para la recta final» y que han aprovechado estos últimos días para estudiar a fondo a su rival. «Nos planteará un partido duro como ya nos pasó en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Es verdad que en su casa hemos ganado partidos pero siempre nos ha costado mucho», señaló Burgos, que destacó la unidad de objetivos con la que el vestuario afronta la cita.