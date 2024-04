Rubén Burgos: "Si no haces el trabajo ante el IDK, no hay nada más"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, admitió antes del inicio de las eliminatorias por el título de la Liga que quieren luchar por el campeonato y clasificarse para la Euroliga pero advirtió que no podrán optar a nada si no son capaces de eliminar al IDK Euskotren en los cuartos de final que arrancan este jueves.

"Hemos de mirar el partido, no podemos mirar más allá, si no haces el trabajo ante el IDK no hay nada más", afirmó Burgos, que admitió que es un objetivo lograr una plaza para la próxima Euroliga, para lo que necesitan al menos llegar a la final, pero que les obsesiona y que es una "ambición" que ya han tenido otros años.

Máxima motivación

"Presión ninguna, motivación, sí. Queremos participar en la Euroliga pero nuestra historia es corta y estamos construyéndola. Hay una vía directa y otra dependiendo de las plazas que haya, queremos hacerlo lo mejor posible. Ahora el objetivo es avanzar, optar a títulos y si además estás en la Euroliga eso apuntala el proyecto", reconoció.

El técnico dijo que están "preparadas para la recta final" y que han aprovechado estos últimos días para estudiar a fondo a su rival. "Nos planteará un partido duro como ya nos pasó en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Es verdad que en su casa hemos ganado partidos pero siempre nos ha costado mucho", señaló Burgos, que destacó la unidad de objetivos con la que el vestuario afronta la cita.

Baja de Fankam en el Euskotren

Burgos habló del impacto que puede tener en su rival la baja Dulcy Fankam, que ha dejado el equipo vasco para jugar en la WNBA. "Imagino que sabrían ya de esta circunstancia y que se habrían preparado. Tienen una plantilla amplia y el formato de cuatro jugadoras abiertas y una única referencia interior les ha ido muy bien. Es verdad que pierden una referencia en anotación y en rebote pero ganan otras cosas. Es un equipo que nos puede plantear defensas alternativas", advirtió.

El entrenador valenciano aseguró que el IDK "tiene una muy buena plantilla y una excelente entrenadora con más experiencia que nadie" y dijo que cree que les viene bien haberse enfrentado recientemente al equipo vasco para poder aprender de los aciertos y errores que cometieron y trabajar sus "experiencias".

Rubén Burgos / Germán Caballero

Contento con Paula Ginzo

Burgos habló de la recién llegada Paula Ginzo. "Queremos que sea ella misma, que se encuentre cómoda, no ha de hacer nada que no haya hecho ya en su carrera y que no sepa hacer. Está en un muy buen momento de su carrera", señaló.

El técnico valenciano también explicó la situación de la interior Marie Gülich. "No la veo a tope, es una jugadora histórica nuestra y nos ha dado un rendimiento espectacular y está dando su 100% pero no es el 100% que le hemos visto otras veces", señaló.

"Tiene experiencia y compromiso. Ha seguido un tratamiento para que pueda ayudar al equipo de manera puntual, continuará la gestión de cargas y seguro que sigue sufriendo porque le duele. Está dando su mejor versión desde que llegó de Alemania", explicó