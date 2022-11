El Valencia Basket pone en marcha por décima temporada consecutiva una nueva iniciativa dentro de 'One Team', el programa de Responsabilidad Social Corporativa liderado e impulsado por Euroleague Basketball y en el que una temporada más contará con el apoyo de CaixaBank, a través de la Fundación “la Caixa”. Como en las ediciones anteriores, en este undécimo proyecto se empleará la práctica del baloncesto como vehículo para promover el bienestar y la inclusión social.

El Club taronja trabajará en esta ocasión con Asindown, una entidad fundada en el año 1989 por familias con hijos con síndrome de Down. Familias que se unieran con el objetivo de acabar con las barreras que impedían el pleno desarrollo de las personas con síndrome de Down y así poder favorecer su plena inclusión social. Hoy Asindown es una entidad innovadora y transformadora, con el foco puesto en el poder de la rebeldía de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, para hacer del mundo un lugar más interesante.

La actividad se realizará a lo largo de un programa de diez sesiones en el que los One Team Ambassadors de esta temporada, Xabi López-Arostegui y James Webb III, tendrán una especial importancia. La primera de las sesiones será esta semana, en el Pabellón de la Fuensanta, ubicación que se alternará con L’Alqueria del Basket para las sesiones. 17 jóvenes de entre 16 y 21 años tomarán parte desde esta semana en esta iniciativa.

Proyectos anteriores

Los coaches del 'One Team' de Valencia Basket, tal y como hicieran con los diez proyectos anteriores en el Colegio Público Francisco Giner de los Ríos, en la Colonia San Vicente Ferrer, con los propios jóvenes de la Fundación Asindown, de la Asociación Periferia Fuente de San Luis, con los chicos y chicas del proyecto Hiedra y del Proyecto Santa Marta de Cáritas, con Mamás en Acción, con la Fundación Privada María Auxiliadora de Torrent, con el IES Peset Aleixandre de Paterna y con el Proyecto Vivir desarrollarán esta semana la primera de las sesiones de entrenamiento con sus nuevos pupilos, centrada en convertirse en una primera toma de contacto de los chavales tanto con la metodología 'One Team' como con el gran protagonista de las sesiones: el balón naranja. Los entrenadores encargados de desarrollar la actividad serán Paco Pardo, Pepe Casares, Claudia Contell y Juanma Robles, pertenecientes al cuerpo de entrenadores de L’Alqueria del Basket.

Diez sesiones, un objetivo

Este proyecto 'One Team XI' tiene planificadas doce sesiones de entrenamiento que se desarrollarán los jueves desde esta semana por la tarde hasta finales de enero. Con ellas, se busca que los participantes vivan experiencias positivas y desarrollen hábitos saludables de superación personal que puedan ser transferidos al ámbito escolar o laboral. Todo ello a través del aprendizaje de los conceptos básicos de un deporte colectivo como el baloncesto, que ayudará a los participantes a conocer los valores de sacrificio y responsabilidad que se derivan del ejercicio organizado, usar el deporte como fórmula de desarrollo personal y encauzar sus pasos hacia que puedan encontrar en la práctica de cualquier actividad deportiva una vía para crecer como personas.