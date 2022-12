Dos días espectaculares de competición y de baloncesto se unieron este pasado fin de semana en Feria Valencia. Dentro de la espectacular DreamHack, la DreamCup brilló con luz propia.Valencia Basket en masculino y Azuqueca 3x3 en femenino se llevaron un título puntuable para FIBA.

Un torneo que contó con participantes a la altura de Alberto Corbacho, semifinalista con Sta. Baia, y debutante en esta atractiva modalidad de baloncesto. Un Sta Baia que caería con el propio Valencia Basket en semifinales por 8-22. En la otra semifinal, igualadísima, Woka on three se impondría al límite a Tenkaichi por 21-19. Valencia Basket se desharían en la final de Woke on three por un contundente 21-8.

En el cuadro femenino, tras conocer el orden de juego en la fase previa matutina, Valencia Basket se colaría en la final tras superar a Calvestra en semifinales por 11-6. En la final, Azuqueca 3x3 se impondría a las taronja 18-14 en un igualado duelo.

Un torneo celebrado en un marco espectacular, rodeado de aficionados que bordeaban la pista y que usaban las espectaculares sillas de PlaySeat, regalo estrella para los ganadores del torneo (en la foto), en un torneo en el que también debemos agradecer su presencia al Arena Zone Hotel, que ayudó a hospedar a los profesionales de 12 segons.