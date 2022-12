El jugador de 17 años Lucas Marí debutó con el primer equipo masculino del Valencia Basket en la Jornada 9 de la Liga Endesa ante Unicaja en la Fonteta. Será el undécimo jugador en inscribir su nombre en el Mur dels Somnis desde su creación. Su debut supone un hecho histórico e irrepetible en la historia de Valencia Basket. No solo será la primera vez que dos generaciones estén en el muro, sino que además serán el primer y en el último nombre. Algo que no podrá volver a ocurrir. José Manuel Marí, padre de Lucas, ocupa el primer nombre gracias a su debut en la temporada 1989-90.

Sobre el momento exacto del debut, que no pudo ser en mejor escenario, Lucas cuenta que “estaba en el banquillo, pedimos un tiempo muerto y ahí me dijo Mumbrú de salir a pista, defender e intentar hacer una falta o robar un balón. Cuando me lo dijo me entró emoción y un poco de nervios. Salí y disfruté mucho. Me sentí como en casa, todo el mundo animando. En un momento tan especial se agradece”. Su padre lo vivió desde la grada: “Fue una situación muy emocionante. Pensábamos que podía ser el día y vinimos varios de la familia. Lo disfrutamos mucho”.

Su oportunidad llegó en pretemporada

Lucas empezó a subir con el primer equipo en pretemporada, con el que ya tuvo minutos en partidos amistosos. El jugador explica que “cuando le informé de que entrenaba con el primer equipo me dijo que trabajara y que si había alguna oportunidad que la aprovechara, pero sin presión”. José Manuel añade que “para él solo el hecho de poder entrenar con el primer equipo era una situación maravillosa. Le dije que intentara aprovecharlo. Venía contento, se lo pasaba bien y aprendía mucho”.

Hace solo un par de semanas se daba el debut oficial y con él, padre e hijo inscribían su nombre en el muro. José Manuel confesaba que “es un orgullo aparecer en el Mur dels Somnis y que aparezca mi hijo muchísimo también. Es motivo de celebración, pero a seguir trabajando porque esto para Lucas es un paso muy bonito, pero es un paso más”. El joven jugador coincidía en que “es muy especial y además hacerlo en un club que ha significado tanto para nosotros como Valencia Basket”.

Lucas no dudaba de que su mejor experiencia en sus años en L’Alqueria ha sido ese momento: “Top 1, la primera, sin duda. Desde que llegué a la cantera soñaba con aparecer ahí, además salir con mi padre y en el club de mi vida que es el Valencia Basket”. Su top 3 lo cierran “la Minicopa, que fue una experiencia muy buena (terminaron terceros) y la temporada pasada con el LEB Plata, llegar a la final tal y como empezamos, que fue un ejemplo de superación muy bueno para la cantera”.

Esto es solo el inicio del sueño para Lucas: “Ver que hay jugadores de la cantera que han llegado al primer equipo ayuda a motivarte y a seguir trabajando para estar donde están ellos. Además, viendo como en el caso de Puerto, que lleva más años, que tiene un papel importante”.

Tras haber conseguido esto, José Manuel aconseja a Lucas “que intente tener una presencia en el club más larga de la que tuve yo. Ahí lo va a tener fácil para superarme. Que siga trabajando, que esto es un proceso de crecimiento. Se va a encontrar con momentos bonitos, como este, y con otros no tan bonitos, porque el deporte es así. Tiene que mantener la cabeza cuando venga bien y cuando venga mal. Que siga aprendiendo. Desde casa le apoyaremos en todo. Está en un club donde lo va a tener bien. Tiene que aprovecharlo y disfrutarlo”.

Lucas ya es un ejemplo para todos los niños y niñas de L’Alqueria: “Se me hace difícil verlo así porque soy muy joven aún y no tengo esa perspectiva. Cuando entras en cantera quieres ser un ejemplo para todos. Estoy muy contento”.