De Tenerife, a Grecia; de la Liga Femenina Endesa, a la EuroLeague Women. No hay tregua para el Valencia Basket femenino que tras firmar su séptimo triunfo consecutivo en la competición doméstica ante el Tenerife, este martes cambia de registro y vuelve a centrarse en Europa. Las de Rubén Burgos visitan al Olympiacos SPF con el objetivo de sumar su primer triunfo en la Euroliga como visitante. De momento, todas las victorias 'taronja' en la competición continental se han cocinado en la Fonteta.

Tras sufrir dos derrotas consecutivas en la Euroliga, el Valencia Basket tiene a priori, una buena ocasión para estrenarse a domicilio en la cancha del Olympiacos griego, un equipo que asusta más por su nombre que por sus resultados esta temporada, ya que las helenas todavía no han estrenado su casillero de victorias y cuentan sus partidos por derrotas.

Una victoria permitiría a las de Rubén Burgos desequilibrar a favor la balanza de victorias y derrotas, que de momento arroja un resultado equitativo de 3 victorias y 3 derrotas. Un triunfo en Grecia podría aupar a las 'taronja' en la clasificación.

El Valencia Basket se está mostrando muy competitivo en la máxima categoría continental donde ha sumado victorias ante Virtus Segafredo Bologna, Atomeromu KSC Szekszard y Tango Bourges. Pese a haber cosechado tres derrotas contra USK Praha, BC Polkowice y Fenerbahce, todas fueron bastante ajustadas por 7, 3 y 6 puntos, respectivamente. Un dato que muestra cómo el combinado 'taronja' lucha hasta el final y mira cara a cara a sus rivales. Un balance que le continúa situando en 4ª posición, dentro de puestos de playoff.

El Olympiacos se clasificó para la EuroLeague Women tras ganar en la fase previa al ACS Sepsi-SIC y al KKZ Crvena Zvezda. En la fase regular presenta un parcial de 0-6 y es el único equipo, contando ambos grupos, que no ha conseguido ganar ningún partido, algo que contrasta con su superioridad en la Liga Griega en la que es líder con 11 victorias y ninguna derrota.

Valencia Basket se enfrentará por segunda vez en su historia al Olympiacos, rival con el que se encontró en la fase grupos de la temporada 2019-20, en el año del debut taronja en la EuroCup Women. En el partido de ida las de Rubén Burgos ganaron por 77-66 y sacaron una dura victoria a domicilio en la vuelta por 75-78.

Así lo ve Rubén Burgos

Rubén Burgos, entrenador del Valencia BC, cuenta con toda la plantilla para el partido de este martes, a excepción de la ya conocida baja de larga duración de Rebeca Allen.

El técnico espera que el exigente calendario no afecte al rendimiento de su equipo: "Estamos preparadas para esta serie de viajes que nos vienen ahora tanto en liga española como en Euroliga. Visitamos una cancha que no será sencilla a la que vamos con la ilusión de sumar la primera victoria fuera de casa y seguir en la buena línea que llevamos en ambas competiciones. Ellas están muy bien en su liga doméstica. En Euroliga todavía no han conseguido victorias. Es cierto que vienen de la previa. Hicieron una previa muy brillante, pero está costándoles cerrar los partidos. Durante periodos realizan un muy buen baloncesto con ritmo, anotación y bien dirigidas por Aina Ayuso y creemos que no será sencillo".