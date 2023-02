Rubén Burgos, que apareció en rueda de prensa con los entrenadores ayudantes, compartió la alegría de la victoria en la Euroliga para pasar a los cuartos de final con su staff. "Quería que estuviéramos los tres miembros del staff. Nosotros llevamos el equipo al 33% cada uno, cada decisión, durante la semana y en partidos y me siento muy orgulloso y muy agradecido y quería que estuvieran aquí conmigo. Y el resto del staff. Quería que reconociéramos nuestro trabajo. No hay nadie imprescindible en los grupos, pero si tuviéramos que reemplazar al staff seguro que no encontraríamos a nadie de su nivel y su calidad. Por eso quería que estuvieran aquí".

Roberto Hernández valoró: "Si al principio de temporada nos habrían dicho que íbamos a estar en playoff a dos jornadas del final de la liga regular nadie se lo hubiera imaginado, ni nosotros mismos. Por eso hay que darle valor a lo que hace cada día el grupo. Eso es parte de este sentimiento de orgullo.” Por su parte, Marta Sorlí aseguró: “El trabajo que estamos haciendo día a día se está demostrando. Lo más importante es creer en lo que hacemos día a día ganemos o perdamos, pero esta dando los frutos”. La jugadora Queralt Casas añadió: “Sabíamos de la importancia de este partido, que iba a ser muy duro como lo fue en Polonia. En Euroliga los partidos en casa son muy importantes las victorias. Supercontentas, además por la victoria, por los puntos del average”.