Álex Mumbrú prepara ya el partido de este sábado ante el Monbus Obradoiro, pero horas después del vergonzoso final de partido entre el Real Madrid y el Partizan de Belgrado, con una batalla campal que obligó a adelantar el final del partido, el técnico taronja se refirió también a lo sucedido el jueves en el WiZink Center de Madrid.

"Te queda mal el cuerpo, es una buena serie y para el baloncesto no es bueno, ni para ellos ni para los niños. Ven lo que no es baloncesto, no es una buena imagen, tiene que haber ejemplaridad y de manera drástica para que no vuelva a suceder, no enorgullece y ensucia un poco el baloncesto. Hay que intentar, porque siguen jugando, que tiene que haber consecuencias bastante duras".

Cinco bajas

Al margen de ello y ya pensando en el duelo de este sábado, el técnico del Valencia Basket confirmó que tendrá hasta cinco bajas del primer equipo, por lo que tendrá que recurrir a algunos jugadores del filial. "Rivero está mal, con una sobrecarga q no sabremos cuando podrá volver, Millán ha recaído, Klemen no puede estar, Arostegui tampoco y Van Rossom tampoco. Vendrá alguno de L’Alqueria", señaló el técnico.

En el caso de Klemen, añadió que "no ha hecho aún ningún día de pista, no ha podido, parecía una lesión más sencilla. A ver si podemos recuperar y ponerlo en forma".

El peligro del rival

Respecto al Monbus Obradoiro, destaca que "es un equipo que tiene una línea exterior muy buena, con Thomas Scrubb, Robertson, dos buenos bases, con mucha anotación, Álvaro Muñoz y por dentro cuatros que abren bien el campo y cincos que juegan bien el roll, están jugando bien y aunque están perdiendo en casa, vendrán a plantear un partido duro y tendremos que estar 40 minutos concentrados".

Eso sí, tiene claro también que hay que mejorar detalles de los últimos partidos. "No pensamos mucho más allá, hemos tenido esta semana completa para entrenar, la próxima también, hay que perfeccionar cosas, es muy importante encontrar buenas sensaciones y recuperar cosas que últimamente no estábamos haciendo tan bien.

Llamamiento a la afición

Sobre el hecho de jugar en casa, Mumbrú tiene claro la importancia que debe tener el 'factor Fonteta'. Hemos tenido algún partido clave, que vengan disfruten nos animen, nos apoyen, será un partido difícil porque todo el mundo se juega algo, unos por el playoff, otros por descender, otros por entrar en Europa.