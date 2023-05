Neal Meyer, vicepresidente Asociado de Operaciones de Baloncesto de la NBA, Europa y Medio Oriente visitó este jueves, 4 de mayo l'Alqueria del Basket que del 21 al 25 de junio albergará las Finales de la NBA Júnior. Meyer se interesó por las obras del Roig Arena y el proyecto de formación del Valencia Basket. Las sinergias entre la NBA y el club taronja son cada vez más estrechas y Meyer no ve descabellado en un futuro a medio plazo, celebrar un partido de la mejor liga del mundo en la capital del Turia.

València acogerá las finales de la NBA Júnior, ¿Por qué se ha elegido l'Alqueria del Basket?

València es una gran ciudad, es el escenario ideal para acoger un torneo como éste. La relación con la ciudad y con el Valencia Basket se inició en un campus la NBA Júnior que organizamos y ya comprobamos la capacidad organizativa y la calidad de las instalaciones. Desde entonces empezamos a entablar relaciones y surgió la idea de hacer cosas juntos como traer las Finales. La relación con el ayuntamiento de València también ha sido muy buena y nos han acogido muy bien.

Meyer elogia el proyecto taronja

¿Qué le parece l'Alqueria del Basket? ¿Es una instalación que se conoce en la NBA?

Sí, en la NBA Europea es muy conocida l'Alqueria del Basket, es una instalación y un proyecto modélicos. También es muy conocida en Nueva York, donde tenemos nuestra sede central. Aquí han venido muchos entrenadores, scouts, es una instalación puntera tanto para hacer torneos como concentraciones y stages fuera de temporada. Lleva a cabo una competición como las Finales NBA Júnior en València sin duda contribuirá a dar todavía más visibilidad a València y a l'Alqueria.

¿Cuál es el objetivo de la NBA Júnior y cómo está organizada?

Nuestro objetivo principal es acercar el baloncesto a más chicos y chicas desde una edad temprana, tenemos 111 ligas con niños y niñas de todo el mundo, hemos alcanzado los 50.000 participantes este año, es un programa muy ambicioso en el que no sólo buscamos enseñar baloncesto, sino también transmitir valores fuera de la cancha.

Interés por el Roig Arena

¿Ha visitado las obras del Roig Arena? ¿Ve factible en un futuro que el nuevo pabellón acoja un partido de la NBA?

He visto fotos del proyecto del Roig Arena y tuve la oportunidad de visitar las obras el martes y me parece un proyecto impresionante. Desde luego, en la NBA siempre estamos estudiando posibilidades para llevar nuestro baloncesto a otras partes del mundo. ¿Un partido NBA en València?. Podría ser en un futuro. El primer paso es tener una instalación puntera como va a ser el Roig Arena. No sólo podría ser un partido de la NBA, incluso también de la WNBA.

¿Qué le parece el proyecto de club del Valencia Basket, un club que apuesta por la igualdad dando el mismo tratamiento a su equipo masculino y femenino y fomentando la cantera con cientos de niños y niñas?

El Valencia Basket es un club que está haciendo un gran trabajo. Prueba de ello es que hoy el equipo femenino disputa el primer partido de la Final, es importante que se dé visibilidad al talento femenino y que sirva de motivación para que cada vez más niñas jueguen al baloncesto.