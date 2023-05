El Valencia Basket no pudo con el Baxi Manresa en el Nou Congost ante el que cayó por 87-82 y pierde una ocasión de oro para dejar casi sentenciada la octava plaza de la Liga Endesa e incluso de acercarse a la séptima y sexta posición tras las derrotas de Joventut y Gran Canaria. Sin embargo, los taronja, no aprovecharon los tropiezos de sus predecesores en la tabla y cayeron ante un Manresa en plena lucha por la permanencia. Valencia BC aún con margen, conserva la octava plaza y por tanto, la clasificación provisional para los playoff pero ve cómo se acerca peligrosamente su inmediato perseguidor, el UCAM Murcia, que se sitúa a sólo una victoria y con el basket average a favor con los taronja.

El Baxi Manresa impuso su ritmo y una mayor eficacia ofensiva para marcar las primeras diferencias (10-5), En el Valencia Basket. Dubljevic y Jones asumían el liderazgo pero el conjunto catalán hacía circular bien el balón y sumaba de tres en tres. (19-11). Pedro Martínez movía el banquillo con numerosos cambios que desconcertaban a la defensa taronja. Poco a poco el Valencia Basket se iba asentando en el partido, con un mayor tono defensivo capturaba balones que le permitían acercarse 22-18. Hermannsson, con un triple, dejaba la diferencia en su mínima expresión (22-21 m y Evans, completaba la remontada en la última acción del primer cuarto que se ce cerraba con triunfo taronja (22-23) y con un parcial de 0-10.

Segundo cuarto

En los primeros compases el segundo cuarto el Valencia Basket se mantenía por delante pero sin abrir hueco. El Baxi Manresa perdía a Waczynski por lesión en la rodilla tras sufrir un golpe con Pradilla. Evans, que seguía en racha, convertía un triple pero de poco servía ya que los catalanes volvían darle la vuelta al marcador y se ponía por delante

(31-28 min. 14). El Valencia Basket entraba en una fase de inoperancia ofensiva que aprovechaba el Baxi Manresa para escaparse (38-31 min. 17). La falta de contundencia en el rebote defensivo otorgaba segundas y terceras oportunidades al Baxi Manresa que impedían al Valencia Basket recortar diferencias. Al descanso se llegaba con 8 de diferencia para los locales (44-36).

Tercer cuarto

El tercer cuarto empezaba de la mejor forma, con n triple de Dubljevic que recortaba distancias (44-39) pero el Baxi reaccionaba y volvía a tomar el mando estirando el marcador. Lo positivo es que el Valencia BC sumab de 3 en 3, esta vez con un 2+1 de Webb. Pradilla con una gran penetración a canasta dejaba el marcado en 48-44 (min. 23). Una polémica acción cortaba la reacción taronja. Pradilla lanzaba a canasta y un jugador local sacaba el balón metiendo la mano por dentro de la red. Incomprensiblemente los árbitros no sancionaban la jugada. El Baxi aprovechaba el desconcierto para escaparse de nuevo (54-44) coy establecer su máxima ventaja.

Mumbrú apostaba por el juego interior con Webb, Pradilla y Kyle Alexander y lograba un mejor control del rebote tanto ofensivo como defensivo. Evans reaparecía en ataqu anotando dos canastas consecutivas pero no impedía que se escapase el Baxi (63-52). Mumbrú pedía tiempo. Puerto intervenía con un triple proverbial pero los locales se cerraban el tercer cuarto con diez puntos de ventaja (67-57).

Cuarto cuarto

El Valencia Basket estaba obligado a remontar y el Manresa salía dispuesto a defender su renta. Los de Mumbrú apretaban en defensa, incomodaban al Manresa que perdía frescura en ataque y el Valencia Basket recortaba diferencias con un parcial de 2-8. ( 73-67) a falta de 6 minutos. Ahora era Pedro Martínez quien paraba el juego con un tiempo muerto. Con Jones en la dirección de juego, el Valencia Basket era el que marcaba el tempo y con acciones rápidas se ponía a sólo 4 (76-72). Pero a los taronja les faltaba culminar una remontada que no acababa de llegar y la brecha volvía a abrirse (80-72). Sólo faltaban dos minutos y la urgencia era cada vez mayor. Un Webb muy acertado durante todo el partido metía un triple (80-75) alimentando la fe taronja. Sólo un espejismo porque los minutos pasaban y el Manresa no cedía terreno, aunque no estaba todo dicho. Los locales fallaban un mate cantado para sentenciar, el Valencia BC cogía el rebote y Webb con un triple dejaba el marcador en 85-82 a falta de 4 segundos. El Manresa salvaba el peligro y se llevaba la victoria.

Ficha técnica:

87. BAXI MANRESA (22+22+23+20): Pérez (6), Jou (13), Harding (18) Geben (7) Robinson (22) –cinco inicial– Badio (19), Waczynski (0), García (0), Steinbergs (0), Olumuyiwa (0), Sagnia (0) y Vaulet (2).

82. VALENCIA BASKET (23+13+21+25): Claver (0), Webb (23), Jones (16), Radebaugh (10), Dubljevic (6) –cinco inicial– Puerto (3), Pradilla (4), Evans (13), Alexander (4), Hermannsson (3), Rivero (0), Bressan (0).

Árbitros: Fernando Calatrava, Carlos Cortés, Alberto Baena. Eliminaron por cinco faltas al jugador visitante Radebaugh.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa disputado en el pabellón Nou Congost ante 4.000 espectadores.