Las últimas dos derrotas en la Liga Endesa han dejado al Valencia Basket sin margen de error en su carrera por garantizarse la octava plaza que da acceso al playoff. Los taronja, con un triunfo de ventaja sobre el UCAM Murcia pero con el basket-average perdido, necesitan ganar los dos partidos que restan para no depender de terceros, aunque por otra parte, si el UCAM Murcia perdiera esta mañana en su casa ante el Surne Bilbao, los de Mumbrú asegurarían su clasificación en caso de ganar por la tarde en Fuenlabrada.

El rival taronja, ya descendido matemáticamente tras haber ganado sólo cuatro partidos esta temporada, no debería suponer un obstáculo mayúsculo para los taronja, aunque el técnico recuerda la peligrosidad que tienen este tipo de equipos que juegan ya sin presión. «Es un partido importante para nosotros por la situación de la clasificación, por cómo estamos. Sabemos que es un rival que ha perdido muchos partidos pero que en casa ha tenido muchos momentos de buen baloncesto y será importante estar sólidos. Y sobre todo a nosotros fuera de casa nos está costando un poquito más y tenemos que ser capaces de hacer un buen partido, ser competitivos y ganar allí. Todo depende de victorias, lo que necesitamos es ganar», señaló al respecto Álex Mumbrú.

A ello, añadió el técnico taronja que «veníamos de dos victorias, después han venido dos derrotas ante Manresa y Real Madrid. Cuando pierdes lo que necesitas es ganar lo antes posible, sobre todo de cara al final. Necesitamos estar sólidos, no pensar demasiado mentalmente y sobre todo ganar. Los equipos que no se juegan nada a veces son más peligrosos porque la presión la han dejado fuera, los jugadores no juegan sólo para el equipo sino también para sus contratos del año siguiente y quieren hacer puntos. Y después de haber jugado un partido duro el viernes a última hora, intentar recuperarnos físicamente. Cuando pierdes tanto fuera hace daño, no nos podemos engañar. Es el último partido que nos queda fuera e iremos allí a intentar hacer un buen partido y ser sólidos durante los 40 minutos».

Dubljevic y cambios

Al margen de las cinco ausencias del Valencia Basket (Van Rossom, Klemen Prepelic, Xabi López-Arostegui, Jared Harper y Millán Jiménez ), respecto al equipo que formó en la Fonteta sólo podrán repetir seis jugadores del Fuenlabrada si Marc García se recupera de una indisposición. Además del escolta catalán, podrían estar también Traoré, Matija Samar, Juan Fernández, Lasan Kromah y Viny Okouo. Hannah y Senglin se desvincularon en enero, Savkov regresó a su club de origen, Macoha está lesionado y Jovan Novak no juega desde principios de abril por motivos disciplinarios.

Por otra parte, Bojan Dubljevic igualará este domingo los 626 partidos de Rafa Martínez con la camiseta taronja, en la segunda posición histórica del club. Suma 371 en la ACB, a los que hay que añadir 233 en competiciones europeas (donde es líder), 17 en Copa del Rey (empatado con Víctor Luengo) y cinco en la Supercopa Endesa